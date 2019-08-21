Hadise: Allah bir şekilde yardım ediyor

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve zaman zaman yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen şarkıcı Hadise bu defa müziğin hayatındaki önemine dair satırlar paylaştı. Müziğin kendisini özgür hissetmesini sağladığını söyleyen Hadise şu ifadeleri kullandı:

“Hayal kuruyorum, günlerce, haftalarca düşünüyorum bazen… Ve yürüyorum… Hayal kurmak ne güzel bir şey değil mi? Bazen içim acır, bazen işin içinden çıkamam, kafam karışır işte tam O AN Allah bir şekilde yardım ediyor. Şükürler olsun müzik var, müzik özgürlük demek, yaşasın özgürlük”





