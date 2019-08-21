MAGAZİN

Hadise: Allah bir şekilde yardım ediyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.08.2019 10:42 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz haftalarda Harbiye'de konser veren ve sahneye çıkmak için seçtiği kostümlerle Jennifer Lopez'e benzetilen Hadise, sosyal medya hesabından özgürlük üzerine satırlar paylaştı.

Hadise: Allah bir şekilde yardım ediyor

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve zaman zaman yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen şarkıcı Hadise bu defa müziğin hayatındaki önemine dair satırlar paylaştı. Müziğin kendisini özgür hissetmesini sağladığını söyleyen Hadise şu ifadeleri kullandı:

“Hayal kuruyorum, günlerce, haftalarca düşünüyorum bazen… Ve yürüyorum… Hayal kurmak ne güzel bir şey değil mi? Bazen içim acır, bazen işin içinden çıkamam, kafam karışır işte tam O AN Allah bir şekilde yardım ediyor. Şükürler olsun müzik var, müzik özgürlük demek, yaşasın özgürlük”

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