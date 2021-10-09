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Hadise: Anne olmak istiyorum

09.10.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Hadise, yaklaşık 4 aydır aşk yaşadığı sevgilisi Mehmet Dinçerler ile sanat fuarı Contemporary İstanbul'da objektiflere takıldı. Kıbrıs'taki konserinde anne olmak isteğini dile getiren Hadise, bu arzusunu yineledi.

Hadise: Anne olmak istiyorum

Bu yıl 16'ncısı gerçekleşen Contemporary İstanbul'a yoğun ilgi devam ediyor. Tersane İstanbul'da gerçekleşen etkinliğe ünlü şarkıcı Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler ile katıldı.

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"HAYRANLARIMI ÖZLEMİŞİM"

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Gazetecilerin sorularını cevaplayan Hadise, "Mehmet de, ben de sanata meraklıyız" dedi. Konserleriyle ilgili de konuşan ünlü şarkıcı, "Heyecanlıyım, hayranlarımı çok özlemişim" ifadelerini kullandı.

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"ANNE OLMAK İSTERİM"

Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta sahne alan ve çocuk özlemini dile getiren Hadise, "Her kadın gibi tabii ki ben de anne olmak isterim" diyerek, bebek arzusunu yineledi.
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"YETERİ KADAR CEVAP VERDİK"

Mehmet Dinçerler'in ailesinin birlikteliklerine karşı çıktığına ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine, Hadise gülerken, Dinçerler ise, "Yeteri kadar cevap verdik" diyerek röportajı bitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise Mehmet Dinçerler
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