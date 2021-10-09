Hadise: Anne olmak istiyorum

Bu yıl 16'ncısı gerçekleşen Contemporary İstanbul'a yoğun ilgi devam ediyor. Tersane İstanbul'da gerçekleşen etkinliğe ünlü şarkıcı Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler ile katıldı.

"HAYRANLARIMI ÖZLEMİŞİM"

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Gazetecilerin sorularını cevaplayan Hadise, "Mehmet de, ben de sanata meraklıyız" dedi. Konserleriyle ilgili de konuşan ünlü şarkıcı, "Heyecanlıyım, hayranlarımı çok özlemişim" ifadelerini kullandı.

"ANNE OLMAK İSTERİM"

Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta sahne alan ve çocuk özlemini dile getiren Hadise, "Her kadın gibi tabii ki ben de anne olmak isterim" diyerek, bebek arzusunu yineledi.



"YETERİ KADAR CEVAP VERDİK"

Mehmet Dinçerler'in ailesinin birlikteliklerine karşı çıktığına ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine, Hadise gülerken, Dinçerler ise, "Yeteri kadar cevap verdik" diyerek röportajı bitirdi.

