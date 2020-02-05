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Hadise babasıyla fotoğrafını paylaştı! 'Babam iyi ki doğdun'

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 14:05 | Son Güncelleme

Son dönemlerde tercih ettiği sahne kostümleriyle adından söz ettiren Hadise sosyal medya hesabından babasıyla bir fotoğrafını paylaştı. Hadise'nin notu beğeni topladı.

Hadise babasıyla fotoğrafını paylaştı! 'Babam iyi ki doğdun'

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. İddialı paylaşımlarıyla gündeme gelen Hadise, bu kez sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf ile babasının yeni yaşını kutladı.

Babası Hasan Açıkgöz ile fotoğrafını yayınlayan Hadise, paylaşımına şu notu düştü:

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Babam iyi ki doğdun... Seni çok seviyorum. 'Senin arkanda baban var' demen hayatımda duyabileceğim en güzel, en değerli, en sevgi dolu cümle... Babam Allah seni başımızdan eksik etmesin.

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Hadise, hadise babası,

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