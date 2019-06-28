Hadise bikinili pozunu paylaştı!

\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 Hadise sosyal medyadaki cesur payla\u015f\u0131mlar\u0131yla dikkat \u00e7ekmeye devam ediyor.\nHadise bu defa makyajs\u0131z \u015fekilde bikiniyle ayna kar\u015f\u0131s\u0131nda \u00e7ekti\u011fi pozunu, Instagram'daki hikaye k\u0131sm\u0131ndan payla\u015ft\u0131.\n\nErkekler de bak\u0131m yapar!Tolgahan Say\u0131\u015fman\u2019\u0131n o\u011flu Efehan ile sal\u0131ncak keyfiMeryem Uzerli estetik mi yapt\u0131rd\u0131? Son haliyle \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131
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