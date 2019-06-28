MAGAZİN

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.06.2019 22:19 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Hadise, Instagram hesabından bikinili bir pozunu paylaştı.

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Ünlü şarkıcı Hadise sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Hadise bu defa makyajsız şekilde bikiniyle ayna karşısında çektiği pozunu, Instagram'daki hikaye kısmından paylaştı.

hadise


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Hadise hadise bikini

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