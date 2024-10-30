CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten Ahmet Özer açıklaması! Herkesi Çağlayan Adliyesi'ne çağırdı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör örgütü PKK soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Özer, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

KAYYUM ATANDI

Özer'in gözaltına alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atanmıştı. Kayyum olarak Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl atandı.

HERKESİ ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NE ÇAĞIRDI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür çelik yaşananları sonrası "Tüm örgütümüzü ve demokrasiden yana olan İstanbulluları Çağlayan Adliyesi’nin önünde bu hukuksuzluğa karşı çıkmaya davet ediyorum" dedi.

Çelik sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında yürütülen hukuksuz sürece karşı tüm örgütümüzü ve demokrasiden yana olan İstanbulluları Çağlayan Adliyesi’nin önünde bu hukuksuzluğa karşı çıkmaya davet ediyorum."