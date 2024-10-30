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  4. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alınmıştı! İçişleri Bakanlığı kayyum atadı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alınmıştı! İçişleri Bakanlığı kayyum atadı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
30.10.2024 20:50
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör örgütü PKK operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan Özer mahkemeye sevk edildi. Öte yandan süreçle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kayyum olarak atandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alınmıştı! İçişleri Bakanlığı kayyum atadı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak üzerine atılı suçu işlediği tespit edildi. Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkarıldı. Şüpheli Özer bu sabah gözaltına alındı.

ISTANBUL---ESENYURT-BELEDIYE-BASKANI-AHM_396488_109948

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Özer, mahkemeye sevk edildi.

ISTANBUL---ESENYURT-BELEDIYE-BASKANI-AHM_396613_109948

ESENYURT BELEDİYESİ'NE KAYYUM

Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kayyum olarak atandı.

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt kayyum
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