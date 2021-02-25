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Hadise çizmelerinin fiyatıyla gündemde... Yine parasına kıydı

25.02.2021 11:03 | Son Güncelleme:
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Hadise çizmelerinin fiyatıyla gündemde... Yine parasına kıydı

Şıklığı için paradan hiç kaçmayan Hadise, sık sık giydiği kıyafetlerin fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Kıyafete adeta servet harcayan Hadise'nin, şimdi de giydiği çizmelerin fiyatı gündemde...

Yeni şarkılarıyla müzik listelerine bomba gibi düşen Hadise sosyal medyadan paylaştığı pozlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Kaan Yıldırım ile olan birlikteliğine ikinci bir şans veren şarkıcı Hadise magazin gündeminden düşmüyor.

Hadise son olarak siyah minisi ve püsküllü çizmeleri ile takipçilerine paylaşımda bulundu.

Ekran Alıntısı

Hadise'nin şıklığının bedeli dudak uçuklattı. Giyime servet harcamaktan çekinmeyen popçunun üzerinde gördüğünüz elbisesinin fiyatı; 5100 TL. Çizmeleri ise 25 bin 628 TL.


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Anahtar Kelimeler:
Hadise, Kaan Yıldırım,
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
zaten kıyafet ve makyajsız kalsalar kimse ilgilenmez
yokluk yaşamamışki
nedir ki iki kiritsa on tane alır

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