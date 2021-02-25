Hadise çizmelerinin fiyatıyla gündemde... Yine parasına kıydı

Yeni şarkılarıyla müzik listelerine bomba gibi düşen Hadise sosyal medyadan paylaştığı pozlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Kaan Yıldırım ile olan birlikteliğine ikinci bir şans veren şarkıcı Hadise magazin gündeminden düşmüyor.

Hadise son olarak siyah minisi ve püsküllü çizmeleri ile takipçilerine paylaşımda bulundu.

Hadise'nin şıklığının bedeli dudak uçuklattı. Giyime servet harcamaktan çekinmeyen popçunun üzerinde gördüğünüz elbisesinin fiyatı; 5100 TL. Çizmeleri ise 25 bin 628 TL.



