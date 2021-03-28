Hadise çok kızdı! 'Hukuki işlemleri başlatacağız'

Oyuncu aşkı Kaan Yıldırım ile ilişkisine yeniden şans veren Hadise, yaptığı açıklama ile adından söz ettirdi.

Ünlü şarkıcı, son dönemin popüler uygulamaları arasında yer alan Clubhouse'da adını kullanarak hesap açan kişi ile ilgili hukuki süreci başlatacağını duyurdu.

O kişinin, sesini taklit ederek insanlarla konuştuğunu hatta şarkı bile söylediğini ifade eden Hadise, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"HUKUKİ İŞLEMLERİ BAŞLATACAĞIZ"

35 yaşındaki Hadise, Instagram hesabından yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

Dün akşam hiçbir şekilde içinde bulunmadığım bir platform olan Clubhouse'da benim adımla açılmış bir hesap, benim sesimi taklit ederek benmiş gibi insanlarla konuşmuş, sohbet etmiş, hatta şarkı bile söylemiş. Pazartesi günü konu ile ilgili hukuki işlemleri başlatacağımızın bilinmesini istiyorum.



