MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hadise dansıyla nefesleri kesti! Sosyal medya yıkıldı

Hadise dansıyla nefesleri kesti! Sosyal medya yıkıldı

01.09.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise 30 Ağustos'ta Ankara'da sahne aldı. Sevenlerine unutulmaz bir gün yaşatan Hadise'nin dansı ise olay oldu.

Kaan Yıldırım ile ayrılığı ve ardından Mehmet Dinçer'le olan birlikteliğiyle son dönemlerin en çok konuşulan şarkıcılarından biri olan Hadise'nin son yaptığı dans paylaşımı saniyeler içinde binlerce kişi tarafından beğeni aldı.

Son dönemlerde benzer tarzda sahne kıyafeti giydiği için eleştirilen Hadise eleştirilere yanıtını yaptığı paylaşımlarla veriyor.

Son olarak yaptığı iddialı dansı paylaşan Hadise kendisine ise "Şampiyon" diyor.

Hadisenin nefes kesen dansı sosyal medyada da uzun süre gündemde kaldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor'da kim öpüştü?Survivor'da kim öpüştü?
Çarpıcı iddia: BioNTech aşısı olan kadın öldüÇarpıcı iddia: BioNTech aşısı olan kadın öldü
Ünlü isimden olay 'Seksi' itirafı Ünlü isimden olay 'Seksi' itirafı
Anahtar Kelimeler:
Hadise Mehmet Dinçerler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Duvardan akan sıvı korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Duvardan akan sıvı korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Topkapı'nın kakao ve çikolata kokusu satıldı!

Topkapı'nın kakao ve çikolata kokusu satıldı!

Her yerde aranıyordu! Böyle yakalandı

Her yerde aranıyordu! Böyle yakalandı

Delta alarmı: 2 kat daha ölümcül

Delta alarmı: 2 kat daha ölümcül

Kan donduran vahşet! Cinnet getiren imam 3 küçük kızını öldürdü

Kan donduran vahşet! Cinnet getiren imam 3 küçük kızını öldürdü

Mesut Özil şoku! Transfer oluyor

Mesut Özil şoku! Transfer oluyor

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Ece Üner'i şoke eden iddia! "Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım"

Ece Üner'i şoke eden iddia! "Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım"

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bir yıl önce evlenmişti! Öğretmen eşine notu olay oldu

Bir yıl önce evlenmişti! Öğretmen eşine notu olay oldu

Neredeyse çıplak denize girdi! Plajda sevgilisinin...

Neredeyse çıplak denize girdi! Plajda sevgilisinin...

Hepsi aynı anda cinsel ilişkiye girdi!

Hepsi aynı anda cinsel ilişkiye girdi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.