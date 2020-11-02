Hadise'den Elif Perinçek paylaşımı: Sen mucizesin!

Ünlü şarkıcı Hadise, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in 65 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasının ardından mutluluğunu dile getirdi.



Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hadise, yayınladığı gönderide, "Ah Elif... Sen mucizesin! Bize yaşattığın mutluluk ve umut... Küçük bedeninle ne kadar güçlü bir kız olduğunu hepimize gösterdin. Kurtarma ekiplerimiz; iyi ki varsınız..." ifadelerini kullandı.