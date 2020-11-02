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Hadise'den Elif Perinçek paylaşımı: Sen mucizesin!

02.11.2020 12:15 | Son Güncelleme:
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Hadise'den Elif Perinçek paylaşımı: Sen mucizesin!

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Ünlü isimler de mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.

Ünlü şarkıcı Hadise, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in 65 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasının ardından mutluluğunu dile getirdi.

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Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hadise, yayınladığı gönderide, "Ah Elif... Sen mucizesin! Bize yaşattığın mutluluk ve umut... Küçük bedeninle ne kadar güçlü bir kız olduğunu hepimize gösterdin. Kurtarma ekiplerimiz; iyi ki varsınız..." ifadelerini kullandı.

Son dakika 3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldıSon dakika 3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
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demetten zılgıtı yedi ya duyarlı olacağı tutmuştur.

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