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Hadise'den flaş koronavirüs açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2020 14:07 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye'deki jüri üyeliğini sürdüren başarılı sanatçı Hadise, magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Ünlü sanatçı, bu kez koronavirüs açıklaması ve sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Hadise'den flaş koronavirüs açıklaması!

O Ses Türkiye jürisi başarılı sanatçı Hadies, magazin gündeminde yer alamay devam ediyor. Ünlü sanatçı, bu kez corona virüs açıklaması ve sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de vaka sayısı yükselen corona virüs, ünlü isimleri de harekete geçirdi. Konserlerini iptal eden ünlülerden biri de Hadise oldu.

Ünlü popçu, "Mart ayında gerçekleştirilmesi planlanan konserlerimizi corona virüs nedeniyle gerçekleştiremiyoruz, herkesin bilgisine. Bu süreçte hepimizin daha tedbirli ve dikkatli olması gerektiğini lütfen unutmayalım" ifadelerini kullandı.

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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Hadise, Instagram'da yoruma kapalı şekilde sıfır makyaj pozunu yayınladı.

Ünlü şarkıcının "Hepimize güzel bir hafta sonu diliyorum" mesajını yazdığı paylaşım, yaklaşık 150 bin beğeni aldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü sosyal medya hesabından kutlayan Hadise, makyajsız pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı.

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Hadise, koronavirüs, koronavirüs tavsiye,

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