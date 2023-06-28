MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hadise'den 'İyi bayramlar' pozları! Derin sırt dekoltesi olay oldu

Hadise'den 'İyi bayramlar' pozları! Derin sırt dekoltesi olay oldu

28.06.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her paylaşımıyla sosyal medyayı sallayan ünlü şarkıcı Hadise bu defa 'İyi bayramlar' notu ile iddialı pozlarını paylaştı. Derin sırt dekoltesiyle dikkat çeken ünlü ismin son paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Hadise'den 'İyi bayramlar' pozları! Derin sırt dekoltesi olay oldu

Son dönemde adından sıkça söz ettiren Hadise, dekolteli paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 'İyi bayramlar' notunu düştüğü pozlarını peş peşe yayınlayan Hadise derin sırt dekolteli elbisesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Son olarak altın sarısı tranparan elbisesiyle cesur pozlar veren Hadise'nin iddalı seçimleri hiç bitmiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim son paylaşımıyla yine olay oldu.

Hadise 1

Hadise'nin sırt dekolteli pozlarına sosyal medyada; 'İyi bayramlar güzelim', 'Harika görünüyorsun', 'Çok güzelsin', 'Yandı buralar' gibi yorumlar yapıldı.

Hadise 2

Şarkıcı Hadise, rapçi Murda ile çıkardıkları Sen Dönene Kadar adlı şarkı ve klibiyle uzun süre magazin gündeminde yer almıştı.

Hadise 3

Hadise Açıkgöz, 1985 yılında Belçika'da dünyaya geldi. Belçikalı-Türk şarkıcı ve söz yazarı olan Hadise, Belçika'da Sivaslı bir ailenin kızı olarak büyüdü.

Hadise 4

2003 yılında Belçika'da Idool 2003 adlı yarışmaya katıldı, birinci olamamasına rağmen albüm teklifi aldı ve hazırlıklarına başladı.

Hadise 5

2005'te yayımlanan ilk stüdyo albümü Sweat'te yer alan "Stir Me Up" şarkısıyla Belçika'da ve Türkiye'de tanındı. Türk basının kendisiyle ilgilenmesinden sonra kariyerini Türkiye'ye taşıdı.

Hadise 6

Hadise 7

Hadise 10

Hadise 9

Hadise 8

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güldür Güldür Show'da bomba ayrılık! O isim artık olmayacak Güldür Güldür Show'da bomba ayrılık! O isim artık olmayacak
Güldür Güldür'ün Mesut'u nişanlandı! "Gelin kim?"Güldür Güldür'ün Mesut'u nişanlandı! "Gelin kim?"
Konserine yalnızca 8 kişi gelince sahneden inip...Konserine yalnızca 8 kişi gelince sahneden inip...
Anahtar Kelimeler:
Hadise sosyal medya ünlü şarkıcı

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’nin en uzun babalık davası sona erdi! DNA testi ortaya çıkardı, 100 milyonluk servete ortak oldu…

Türkiye’nin en uzun babalık davası sona erdi! DNA testi ortaya çıkardı, 100 milyonluk servete ortak oldu…

Bağ-Kur SSK prim eşitlenmesi ile o kural kalkıyor

Bağ-Kur SSK prim eşitlenmesi ile o kural kalkıyor

Kargoyu açınca donup kaldılar! Şapka yerine çek gönderdiler, üzerindeki rakamı görünce şaşkına döndüler

Kargoyu açınca donup kaldılar! Şapka yerine çek gönderdiler, üzerindeki rakamı görünce şaşkına döndüler

Barış Alper Yılmaz, trafik kazası geçirdi!

Barış Alper Yılmaz, trafik kazası geçirdi!

Kuyumculardan gram altın tahmini

Kuyumculardan gram altın tahmini

Taksiciyle kadın müşterinin diyaloğu gündem oldu! 'Sen güzel bayansın'

Taksiciyle kadın müşterinin diyaloğu gündem oldu! 'Sen güzel bayansın'

Günün Videosu

Dede yadigarı otomobili 15 yıl sonra bulup yeniledi
Dede yadigarı otomobili 15 yıl sonra bulup yeniledi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşularını kurtarmak istedi! Ölümünü babası canlı canlı izledi

Komşularını kurtarmak istedi! Ölümünü babası canlı canlı izledi

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Denizde oyun oynuyorlardı! Yanlarına yaklaşıp taciz etti

Denizde oyun oynuyorlardı! Yanlarına yaklaşıp taciz etti

Her satırı korkunç! Yeni doğan bebeğinin kafatasını ayağıyla ezip boğdu

Her satırı korkunç! Yeni doğan bebeğinin kafatasını ayağıyla ezip boğdu

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.