Hadise'den 'İyi bayramlar' pozları! Derin sırt dekoltesi olay oldu

Son dönemde adından sıkça söz ettiren Hadise, dekolteli paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 'İyi bayramlar' notunu düştüğü pozlarını peş peşe yayınlayan Hadise derin sırt dekolteli elbisesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Son olarak altın sarısı tranparan elbisesiyle cesur pozlar veren Hadise'nin iddalı seçimleri hiç bitmiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim son paylaşımıyla yine olay oldu.

Hadise'nin sırt dekolteli pozlarına sosyal medyada; 'İyi bayramlar güzelim', 'Harika görünüyorsun', 'Çok güzelsin', 'Yandı buralar' gibi yorumlar yapıldı.

Şarkıcı Hadise, rapçi Murda ile çıkardıkları Sen Dönene Kadar adlı şarkı ve klibiyle uzun süre magazin gündeminde yer almıştı.

Hadise Açıkgöz, 1985 yılında Belçika'da dünyaya geldi. Belçikalı-Türk şarkıcı ve söz yazarı olan Hadise, Belçika'da Sivaslı bir ailenin kızı olarak büyüdü.

2003 yılında Belçika'da Idool 2003 adlı yarışmaya katıldı, birinci olamamasına rağmen albüm teklifi aldı ve hazırlıklarına başladı.

2005'te yayımlanan ilk stüdyo albümü Sweat'te yer alan "Stir Me Up" şarkısıyla Belçika'da ve Türkiye'de tanındı. Türk basının kendisiyle ilgilenmesinden sonra kariyerini Türkiye'ye taşıdı.





