Hadise'den Kızılcık Şerbeti'ne eleştiri... "Kızmasınlar ama" deyip ekledi: Rahatsız etti

2023'e veda ederken göğsünün yarısını açarak sosyal medyayı sallayan Hadise hem dansları hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Hadise son olarak katıldığı programda söyledikleriyle adından söz ettirdi. Kızılcık Şerbeti'nin hayranı olan Hadise gündemden düşmeye diziye dair bir de eleştiride bulundu.

"BENİ BİR TIK RAHATSIZ ETTİ"

Hadise "Kızmasınlar ama ben herkes gibi Kızılcık Şerbeti'ni izliyorum yeni sezonda süre beni rahatsız etmiyordu ama bu yeni sezonda senaryo beni bir tık rahatsız etti. Bende böyle bir şeyler bana bir tık fazla gelince, inandırıcılığı bir tık azalınca ben bir soğuyorum projeden. Ha tekrardan dönebilirim ama soğuyorum, yapacak hiçbir şey yok" dedi.

Şarkıcı Hadise "Bu kadar da dediğim yerlerde vakit kaybı gibi hissediyorum izlediğim sahneleri" ifadelerini kullandı.









