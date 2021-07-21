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Hadise'den New York paylaşımı: Kadınların sesini daha çok duyacaksınız

21.07.2021 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Hadise'nin şarkıları için bir müzik platformu New York'ta tanıtım yaptı. New York Times Square Meydanı'ndaki bir binada yer alan fotoğrafını paylaşan Hadise "New York Times Square’da kendimi gördüğümde bir kez daha emin oldum kadınların sesini daha çok duyacaksınız" notunu yazdı.

Hadise'den New York paylaşımı: Kadınların sesini daha çok duyacaksınız

Oyuncu Kaan Yıldırım ayrılığı sonrası Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile gözlerden uzak tatil yapıyor. Mehmet Dinçerler ile Meksika'da tatil yaptığı ortaya çıkan Hadise, Instagram'dan yaptığı paylaşımla ise dikkatleri çekti.

New York Times Square Meydanı'ndaki bir binada yer alan fotoğrafını paylaşan Hadise, "Benim adım Hadise.
Hayal ettiklerimi gerçekleştirmek, konuşmak istediklerimi konuşmak ve yaşamak istediklerimi yaşamak için korkmuyorum! Özgürce şarkı söylüyorum, dans ediyorum. Bugün New York Times Square’da kendimi gördüğümde bir kez daha emin oldum kadınların sesini daha çok duyacaksınız" notunu yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise
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