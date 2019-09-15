Hadise'den olay paylaşım! 'Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun?'

Geçtiğimiz günlerde Hadise, Harbiye konseri sırasında çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmış ve "Mekanın sahibi geri geldi" notunu paylaşmıştı. Bunun üzerine Demet Akalın Hadise hakkında espri yaparak "Her yerin sahibi olsa ne olur koca yok yalnız uyuyor' demişti!

Hadise'nin son konserinde yaptığı paylaşım ise Akalın'a gönderme olarak düşünüldü.

"SENİN 10 MİLYON TAKİPÇİN YOK Kİ"

Hadise Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaştığını Müge Anlı'nın "Senin kocanın evi yok ki" sözlerine gönderme yaparak duyurdu. Hadise "Senin Instagram'da 10 Milyon takipçin yok ki! Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Senin Instagram'da 10 milyon takipçin Y-O-K! Ama benim var. 10 milyona sesleniyorum burada çok eğleneceğiz" notuyla beğeni topladı. Takipçileri Hadise'nin bu sözlerini Demet Akalın'a bir cevap olarak düşündü ve yorum yağdırdı.

