Hadise doğum gününü arkadaşlarıyla kutladı: Üflediğim kaçıncı mumlar?

Hadise, 3 aydır aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler ile doğum gününü kutlamak için geçtiğimiz günlerde Paris'e gitmişti.
Sevgilisiyle Paris'te yeni yaşını kutlayan Hadise, Instagram'dan o anları paylaşmıştı.
22 Ekim'de 36 yaşına giren Hadise, İstanbul'a döndükten sonra arkadaşlarıyla da doğum gününü kutladı.
Ünlü oyuncu Seda Bakan'ın da yer aldığı kutlamada, Hadise doğum günü pastasını dostlarıyla birlikte kesti.
O anları Instagram'dan paylaşan güzel şarkıcı, "Üflediğim kaçıncı mumlar?" notunu yazdı.
Hadise'nin paylaşımına kısa sürede 200 bine yakın beğeni geldi.
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