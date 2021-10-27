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Hadise doğum gününü arkadaşlarıyla kutladı: Üflediğim kaçıncı mumlar?

27.10.2021 02:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Hadise, doğum gününü arkadaşlarıyla kutladı. Geçtiğimiz günlerde 36 yaşına giren Hadise Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "Üflediğim kaçıncı mumlar?" notunu düştü.

Hadise doğum gününü arkadaşlarıyla kutladı: Üflediğim kaçıncı mumlar?

Hadise, 3 aydır aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler ile doğum gününü kutlamak için geçtiğimiz günlerde Paris'e gitmişti.

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Sevgilisiyle Paris'te yeni yaşını kutlayan Hadise, Instagram'dan o anları paylaşmıştı.

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Hadise ile Mehmet Dinçerler, Paris'te aşka geldiHadise ile Mehmet Dinçerler, Paris'te aşka geldi

DOĞUM GÜNÜNÜ ARKADAŞLARIYLA KUTLADI

22 Ekim'de 36 yaşına giren Hadise, İstanbul'a döndükten sonra arkadaşlarıyla da doğum gününü kutladı.

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Ünlü oyuncu Seda Bakan'ın da yer aldığı kutlamada, Hadise doğum günü pastasını dostlarıyla birlikte kesti.

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O anları Instagram'dan paylaşan güzel şarkıcı, "Üflediğim kaçıncı mumlar?" notunu yazdı.

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Hadise'nin paylaşımına kısa sürede 200 bine yakın beğeni geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise Instagram Mehmet Dinçerler
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