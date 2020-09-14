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Hadise gözyaşlarına boğdu! Hadise’den yeni şarkısı için duygusal mesaj!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 10:40 | Son Güncelleme

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süre sahne ve müzik çalışmalarından uzak kalan Hadise yeni şarkısıyla hayranlarıyla buluştu. ‘Küçük Bir Yol’ şarkısıyla görücüye çıkan ünlü sanatçı gelen tepkilere gözyaşları içinde cevap verdi.

Hadise gözyaşlarına boğdu! Hadise’den yeni şarkısı için duygusal mesaj!

Mart ayında oyuncu Kaan Yıldırım’la yeni bir ilişkiye başlayan Hadise aşk ve kariyer hayatında zirvede olduğu günleri yaşıyor. Aşklarını uzun bir süre gözlerden uzak yaşayan çift artık saklanmaya son verdi. Aşkları tam gaz devam eden ikili sosyal medya hesaplarından romantik paylaşımlarını yapmayı sürdürüyor. Üstelik Kaan Yıldırım’ın köpeği Benek için yeni bir hesap açan Hadise, bu sayfa üzerinden de paylaşım yapmayı seçiyor. İlişkilerine dolu dizgin devam eden Hadise bir yandan da kariyeri için adımlarını atıyor. Normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber ünlü popçu müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Küçük Bir Yol şarkısını kısa bir süre önce piyasaya çıkartan Hadise duygusal anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

‘HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLAMIŞTIM’

hadise

Küçük Bir Yol şarkısını ilk dinlediğinde fotoğraf çeken Hadise bu kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Hadise, “Bu fotoğrafı Küçük Bir Yol’u ilk dinlediğimde çekmiştim. Ağlamıştım, hüngür hüngür ağlamıştım. Beni bu kadar etkilediyse bu şarkı ‘dinleyenler neler hisseder acaba’ demiştim. Doğru hissetmiştim demek ki... Şarkımızı söyleyip video çekenler, eline gitarını alıp söyleyenler, piyano çalıp söyleyenler hepinizi izliyorum, görüyorum... Ne mutlu bir şarkı ile sizlerle böyle bir bağ kurmak. Sizi seviyorum. Hadise” notunu ekledi.

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