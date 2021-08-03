Hadise isyan etti! Dayanamıyorum!

Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınları, yedi gündür devam ediyor. Şu ana kadar 134 yangın söndürülürken, 10 yangın sürüyor. Söndürme çalışmaları aralıksız sürerken ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yardım çağrısında bulunuyor. Bu isimlerden biri de son dönemde özel hayatıyla gündeme gelen Hadise oldu.

Bu isimlerden biri de oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılmasından kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise oldu.

"DAYANAMIYORUZ"

Twitter hesabından paylaşım yapan ünlü şarkıcı, "Ben artık görüntülerin üzerine konuşulmasını istemiyorum! İnsanların, hayvanların ve ağaçların çığlıklarını duymak istemiyorum!Yapılması gerekenin yapılmasını ve yangınların durdurulmasını istiyorum! Dayanamıyorum! Dayanamıyoruz!" ifadelerini kullandı.

