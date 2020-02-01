Hadise: Kendimi takdir ediyorum

Dergiye röportaj da veren ünlü şarkıcı, en güçlü yanını anlatırken şöyle dedi: “Hakkımda o kadar çok yalan yanlış şeyler karalıyorlar ki. Bu haksızlık karşısında patlamaz mı insan? Ama ben patlamıyorum. Bu yüzden kendimi takdir ediyorum. Patlamasam da içimde hüzünlü, keyifsiz bir tortu kalıyor tabii. Bu tortuyu da sevdiğim insanlarla dertleşerek, gerekirse bir gözyaşı damlası akıtarak arıtıyorum.”

TEK BAŞIMA DA MUTLUYUM

Hadise aşk hakkında da konuştu: “Aşkta kendimden pek ödün vermem. Yalnız kalmam gerekiyorsa yalnız kalırım, iki gün provam varsa sevgilimle görüşmem. Kendime göre kurallarım var ve bunu hiçbir erkek değiştiremez. Ben tek başına da mutlu olabilen bir kadınım. Beni zorlayacaksa hiç meşgul etmesin daha iyi.”





