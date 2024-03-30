Hadise makyajsız haliyle sosyal medyayı salladı! 'Yüzüne ne olmuş?'

Ünlü şarkıcı Hadise iş insanı Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz sene Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen bir törenle sessiz sedasız evlenmişti. Ancak ikilinin evliliği sadece 5 ay sürmüştü.

Boşanmanın ardından adı birçok isimle aşk iddialarına karışan Hadise son olarak kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile görüntülenmişti.

Hakkında çıkan aşk iddialarına sinirlenen Hadise "Kafanıza göre haber yapıyorsunuz, ben arkadaşımla yemek yiyebilirim sohbet edebilirim bu kadar" demişti.

Ünlü şarkıcı şimdi de makyajsız haliyle sosyal medyada gündem oldu. Etiler'de görüntülenen Hadise'nin yüzündeki değişim dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, yüzüne yaptırdığı estetikle ilgili sorulara “Konuşmayacağım” diye yanıt verdi.

MAKYAJSIZ HALİ OLAY OLDU

Hadise'nin makyajsız haline sosyal medyada; 'Yüzüne ne olmuş?', 'Bu Hadise mi?', 'Tanıyamadım', 'Resmen başka biri' gibi yorumlar yapıldı.