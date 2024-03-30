MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hadise makyajsız haliyle sosyal medyayı salladı! 'Yüzüne ne olmuş?'

Hadise makyajsız haliyle sosyal medyayı salladı! 'Yüzüne ne olmuş?'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.03.2024 12:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş insanı Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Hadise kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile görüntülenmiş ve hakkında çıkan iddialara sert çıkmıştı. Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Hadise bu defa makyajsız görüntülendi. Ünlü ismin makyajsız haline sosyal medyada yorum yağdı.

Hadise makyajsız haliyle sosyal medyayı salladı! 'Yüzüne ne olmuş?'

Ünlü şarkıcı Hadise iş insanı Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz sene Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen bir törenle sessiz sedasız evlenmişti. Ancak ikilinin evliliği sadece 5 ay sürmüştü.

Boşanmanın ardından adı birçok isimle aşk iddialarına karışan Hadise son olarak kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile görüntülenmişti.

hadise 5

Hakkında çıkan aşk iddialarına sinirlenen Hadise "Kafanıza göre haber yapıyorsunuz, ben arkadaşımla yemek yiyebilirim sohbet edebilirim bu kadar" demişti.

hadise

Ünlü şarkıcı şimdi de makyajsız haliyle sosyal medyada gündem oldu. Etiler'de görüntülenen Hadise'nin yüzündeki değişim dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, yüzüne yaptırdığı estetikle ilgili sorulara “Konuşmayacağım” diye yanıt verdi.

hadise 4

MAKYAJSIZ HALİ OLAY OLDU

Hadise'nin makyajsız haline sosyal medyada; 'Yüzüne ne olmuş?', 'Bu Hadise mi?', 'Tanıyamadım', 'Resmen başka biri' gibi yorumlar yapıldı.

hadise 1

Son pozları dikkat çekti! 'Kültür elçisi gibi' Son pozları dikkat çekti! 'Kültür elçisi gibi'

Yerel Seçim 2024

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki kez evlenip boşanmıştı! 'Evlilik' sorusuna bomba yanıtİki kez evlenip boşanmıştı! 'Evlilik' sorusuna bomba yanıt
Böyle karşılandı! Havalimanında izdiham...Böyle karşılandı! Havalimanında izdiham...
Survivor sorusuna bomba yanıt! "Cinlerim tepeme..."Survivor sorusuna bomba yanıt! "Cinlerim tepeme..."
Anahtar Kelimeler:
Hadise mehmet dinçer
En Çok Okunan Haberler
Hollanda'da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı!

Hollanda'da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı!

Bir il bu olayı konuşuyor! Yine bir seçim öncesi evrak yakma vakası: Bu telaş niye

Bir il bu olayı konuşuyor! Yine bir seçim öncesi evrak yakma vakası: Bu telaş niye

Çankırı'da TIR otomobilin üzerine devrildi! 4 ölü, 2'si polis 3 yaralı

Çankırı'da TIR otomobilin üzerine devrildi! 4 ölü, 2'si polis 3 yaralı

42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev, çocukların eğitim masrafını karşılama... Eleman bulamadığı için şikayetçi: Yaz ayı için karavanı da var

42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev, çocukların eğitim masrafını karşılama... Eleman bulamadığı için şikayetçi: Yaz ayı için karavanı da var

Fenerbahçe'de keyifleri kaçıran Fred gelişmesi!

Fenerbahçe'de keyifleri kaçıran Fred gelişmesi!

Dolandırıcıların lüks villadaki keyfini polisler böldü

Dolandırıcıların lüks villadaki keyfini polisler böldü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.