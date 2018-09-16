Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Ünlü popçu Hadise, açıkgözlülüğünün kurbanı oldu. Geçtiğimiz günlerde arasının bozuk olduğu ablası Hülya Açıkgöz'e kendisi üzerinden haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle dava açan şarkıcının bu hamlesinin nedeni ortaya çıktı. Belçika'da doğup büyüyen 33 yaşındaki şarkıcı, iddiaya göre Türkiye'de vergi ödememek için tüm mal varlığını şirket sahibi ablasının üzerine yaptı. 13 yıldır şöhret olduğu Türkiye'de üzerine kayıtlı sadece bir evi olan Hadise, emlak ve kira geliri vergisinden kurtulmak için gayrimenkullerini ablasının üzerine kaydettirdi.

HESABI TUTMADI!

Ablasının İstanbul'daki menajerlik şirketi sayesinde vergi ödemekten kurtulan şarkıcı, iddiaya göre araçlarını da Hülya Açıkgöz'ün üzerine kaydettirdi. Bu sayede yakıt masrafını da şirketin gideri gibi gösterip kâra geçmeyi amaçlayan popçunun planı, suya düştü. İddiaya göre; annesinin "Tüm mal varlıkların, kardeşlerinle ortak. Senin malın, onların da malı" demesiyle küplere binen popçunun ailesiyle arası açıldı. Hadise, ilk iş olarak da ablasının üzerindeki mallarını almak için mahkemeye koştu. Ancak konuşulanlara göre Hülya Açıkgöz'ün üzerindeki malları kardeşine vermeye pek de niyeti yok… Bu arada konserleri başına ortalama 150 bin lira alan, hatta yurt dışı konserlerinde bu sahne ücretini iki katına çıkaran Hadise'nin İstanbul, Bodrum ve Avrupa'da birçok gayrimenkul satın aldığı konuşuluyor...

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