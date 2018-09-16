MAGAZİN

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.09.2018 12:01 | Son Güncelleme

Hadise, Dimyat’a pirince giderken eldeki bulgurdan oldu. Popçu, Türkiye’de daha az vergi ödemek için gayrimenkullerini ablasının şirketinin üzerine yaptı. Kardeşlerin arası açılınca abla Açıkgöz, ‘Malların sahibi bütün aile’ resti çekti!..

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Ünlü popçu Hadise, açıkgözlülüğünün kurbanı oldu. Geçtiğimiz günlerde arasının bozuk olduğu ablası Hülya Açıkgöz'e kendisi üzerinden haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle dava açan şarkıcının bu hamlesinin nedeni ortaya çıktı. Belçika'da doğup büyüyen 33 yaşındaki şarkıcı, iddiaya göre Türkiye'de vergi ödememek için tüm mal varlığını şirket sahibi ablasının üzerine yaptı. 13 yıldır şöhret olduğu Türkiye'de üzerine kayıtlı sadece bir evi olan Hadise, emlak ve kira geliri vergisinden kurtulmak için gayrimenkullerini ablasının üzerine kaydettirdi.

HESABI TUTMADI!

Ablasının İstanbul'daki menajerlik şirketi sayesinde vergi ödemekten kurtulan şarkıcı, iddiaya göre araçlarını da Hülya Açıkgöz'ün üzerine kaydettirdi. Bu sayede yakıt masrafını da şirketin gideri gibi gösterip kâra geçmeyi amaçlayan popçunun planı, suya düştü. İddiaya göre; annesinin "Tüm mal varlıkların, kardeşlerinle ortak. Senin malın, onların da malı" demesiyle küplere binen popçunun ailesiyle arası açıldı. Hadise, ilk iş olarak da ablasının üzerindeki mallarını almak için mahkemeye koştu. Ancak konuşulanlara göre Hülya Açıkgöz'ün üzerindeki malları kardeşine vermeye pek de niyeti yok… Bu arada konserleri başına ortalama 150 bin lira alan, hatta yurt dışı konserlerinde bu sahne ücretini iki katına çıkaran Hadise'nin İstanbul, Bodrum ve Avrupa'da birçok gayrimenkul satın aldığı konuşuluyor...

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Anahtar Kelimeler:
Hadise kavga Derya Açıkgöz gayrimenkul

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
millet fakru zaruret icinde kit kanaat geciniyor 15 temmuzda can veriyoruz,binlerce mehmedim polisim.daglarfa vatan hainleriyle zor sartlarda savasiyir sehir oluyor,hadise hanim yasadigi ulkeden vergi kacirma derdinde.ben asgari ucretle vergi veren gercek Türk vatandşıyım. sen bu topraklarda unlu olup bu vatana ihanet ediyorsun hadise.bence vergi kacirmakla fetö olmak arasinda fark yok.vatana ihanetin azı çoğu olmaz ihanet,ihanettir.
Cimriliğin bedeli.
Beter ol !
artık defol ülkenede kurtulalım senden. görmek istemiyoruz seni bu ülkede
senin arkanda acun var üzülme sen hadisem kat kat kazanırsın
vergi kaçırdığı kesinleşirse ceza alsın.
belcikada kalsa bukadar para kazanamazdi ama namkor ekmek yedigi ulkeden vergi kaciriyor hainliktir bu
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