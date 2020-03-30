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Hadise'nin ailesinde sular durulmuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2020 09:51 | Son Güncelleme

Annelerinin yaşadığı sıkıntıların ardından abla Hülya Açıkgöz ile Hadise, düşman kesilmişti. Şimdi de küçük kardeş Derya, Hülya Açıkgöz’ü takipten çıkardı.

Hadise'nin ailesinde sular durulmuyor

Her şey, anne Gülnihal Açıkgöz'ün 2018 yazında intihara teşebbüs etmesiyle başladı. Çok zor günler geçiren Hadise, o zaman menajerliğini de yapan ablası Hülya Açıkgöz ile küstü. İki kardeş arasındaki kriz, mahkeme koridorlarına taşındı. Sosyal medyada da birbirlerine ağır göndermeler yapan ikili arasındaki kavganın nedeni ise maddi konulardı. Hadise ile Hülya Açıkgöz arasındaki kavga, şimdi ise küçük kardeş Derya'ya sıçradı.

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Gülnihal Hanım'ı da alıp Belçika'ya dönen modacı, kariyerini de ikinci plana attı. Annesinin her şeyiyle ilgilenen Derya Açıkgöz, önceki gün sürpriz bir hamle yapıp abla Hülya Açıkgöz'ü Instagram'dan sildi.

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Böylece büyük abla Hülya, bütün aileden veto yemiş oldu. (SnobMagazin)

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Anahtar Kelimeler:
Hadise, kardeşleri,

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