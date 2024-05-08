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  4. Gönlünden geçen adayı sıcağı sıcağına açıkladı! Mansur Yavaş'ın da istediği konuşuluyordu... "Başkan olarak İmamoğlu'nu görmek istiyoruz"

Gönlünden geçen adayı sıcağı sıcağına açıkladı! Mansur Yavaş'ın da istediği konuşuluyordu... "Başkan olarak İmamoğlu'nu görmek istiyoruz"

08.05.2024 14:59
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Cumhurbaşkanı adaylığı için adı son dönemde en çok geçen isimler olan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın her ikisinin de Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı koltuğunu istediği öne sürülmüştü. Bugün Marmara Belediyeler Birliği başkanlığına seçilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gönlünden geçen ismi açıklayıp tam destek mesajı verdi.

Gönlünden geçen adayı sıcağı sıcağına açıkladı! Mansur Yavaş'ın da istediği konuşuluyordu... "Başkan olarak İmamoğlu'nu görmek istiyoruz"

Bugün Marmara Belediyeler Birliği 2024 Yılı 1'nci Meclis Toplantısı düzenlendi. Toplantıda Bozbey 2024-2029 dönemi için Marmara Belediyeler Birliği başkanı seçildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bozbey'i tebrik etti. Bozbey ise Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığı konusunda tarafını belli etti.

MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKANINI SEÇTİ (3)

İMAMOĞLU: VATANDAŞ TAKİPTE

Başkanlık seçimi öncesinde ev sahibi sıfatıyla bir konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu dönemin bence iki temel özelliği vardır: Birincisi; özellikle seçmenler son seçimlerde, merkezi ve yerel yönetimler arasında yeni bir denge oluşturmuştur. Bu dengenin, vatandaşın hayrına bir iş birliğine dönüşmesini yürekten umuyorum ve diliyorum. İkincisi; aynı zamanda seçmen siyaseti normalleştirmeyi, siyaseti kutuplaştırma değil, bir araya gelme unsuru olarak, sistemi olarak tanımlamayı hepimize göstermiştir, net olarak hissettirmiştir ve hatta zorlamıştır. Vatandaşlarımızın bu sürede bizi sınayacağını, bizi takip edeceğini düşünüyorum” dedi.

MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKANINI SEÇTİ (4)

BOZBEY'İ TEBRİK ETTİ

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da Bozbey'i Marmara Belediyeler Birliği başkanlığı seçimini kazanması dolayısıyla tebrik etti.

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"BAŞKAN OLARAK İMAMOĞLU'NU GÖRMEK İSTİYORUZ"

Bozbey ise 'Marmara Belediyeler Birliği CHP Delegeleri Buluşması' etkinliğinde yaptığı konuşmada Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığında Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini şöyle açıkladı:

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"Biz sevgili başkanımızı TBB'nin de başında görmek istiyoruz. Çünkü Marmara Belediyeler Birliği, Ege Belediyeler Birliği ve diğer belediye birlikleri de dayanışma içinde, önümüzdeki 15-20 gün içinde yapılacak olan TBB'nin kongresinde sevgili başkanımızı biz orada TBB başkanı olarak görüp ekibiyle beraber Türkiye'deki en ücra köşedeki belediyelerin sorunlarını çözmek, onlara destek olmak, dayanışmayı artırarak bir ağ örmesini arzu ediyoruz. Desteğimizle yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz sayın başkanım."

MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKANINI SEÇTİ (5)

HEM İMAMOĞLU HEM YAVAŞ'IN İSTEDİĞİ KONUŞULUYOR

Kulislere göre daha önce eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın da başkanlığını yaptığı Türkiye Belediyeler Birliği yönetimini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da istediği öne sürülüyor.

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Mansur Yavaş ile İmamoğlu arasında ilk rekabete geri sayım! Mansur Yavaş ile İmamoğlu arasında ilk rekabete geri sayım!
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu türkiye belediyeler birliği
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