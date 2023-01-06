Hadise'nin dava açtığı Seren Serengil çılgına döndü! Müge Anlı ve Esra Erol örneği şaşkına çevirdi

Ünlü şarkıcı Hadise, Söylemezsem Olmaz programında kendisi hakkında iddialarda bulunan Seren Serengil'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Seren Serengil dün öğlen saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Basın Suçları savcısına ifade verdi. Bugün canlı yayında konuyla ilgili konuşan Serengil, Hadise'ye tepki gösterdi.

EBRU GÜNDEŞ'İ ŞAHİT OLARAK GÖSTERDİ

Savcılıkta ifade işlemlerinin ardından kısa bir açıklama yapan Seren Serengil, "Reza Zarrab ile yaşadığı yasak aşkla alakalı suç duyurusunda bulunmuş. Biz de Reza beyin eski avukatı, Ebru Gündeş ve avukatını şahit olarak gösterdik" dedi.

"İFTİRA ATMADIK, MESAJLARIN ARKASINDAYIZ"

Bugünkü canlı yayında konuşan Seren Serengil, kimseye haksızlık yapmadıklarını ve iftira atmadıklarını söyledi. Zarrab ve Hadise'nin mesajlarını teyit etmeden yayınlamadıklarını söyleyen Serengil, şunları söyledi: "Yayında İftira atmadık, mesajların arkasındayız. Reza Zarrab'ın avukatını arayarak mesajların ona ait olduğuyla ilgili teyit aldım. Mesajların doğru olduğunu öğrendim. İftira atıyorlar diyorsun da biz bunu niye yapalım. Biz bu zamana kadar kimseye iftira atmadık. Öyle olsaydı milyonlarca lira öderdik, RTÜK ve kanal izin vermezdi. Böyle bir şey olamaz. Ben bu mesajları geçen sene gördüm ama ifşa etmedim. Bana sahte hesaptan geldiğinde avukatı arayıp sordum. Bu sene de bunların ilişkisi olduğu iddia edildiği için mesajlar gündeme geldi. Gazete ve diğer siteler bu mesajları yayınladığı için ben de konuşurum."

"MÜGE ANLI VE ESRA EROL GİBİ..."

"Biz Müge Anlı, Esra Erol gibi arkadaşlarımız, ne yapıyorlar... Türkiye'deki gerçek hayattaki insanların hayatlarını irdeliyorlar. İfşa ediyorlar, suçluyu çıkarıyorlar, suçsuzu eliyorlar. Suçlunun yanında olmuyorlar, suçsuzun yanında oluyorlar! Biz iftira atmadık" diyerek sosyal medyada gündem oldu.



"HADİSE'YE İFTİRA DAVASI AÇACAĞIM"

Sözlerine devam eden Serengil; "Dün adliyeye gittiğimde Ebru Gündeş'i şahit olarak yazdım. Ondan özür dileyerek ve iznini almadan. Bize çamur atılmasını kabul etmiyorum. Ebru Gündeş boşanma davasında da bundan bahsetti. Ben o davada adı geçen ünlü kadının kim olduğunu söylemesini istiyorum. Reza Zarrab'ın eski avukatının da dinlenmesini istedim. Kim yalan söylüyor, söylemiyor öğreneceğiz. 300 tane mesaj var bunları ben mi yazdım? Hadise'ye bu konuyla ilgili iftira davası açacağım. Böyle bir şey mümkün bile değil."

