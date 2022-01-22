Hadise'nin istenmeyen gelin olduğu iddia ediliyordu! Müstakbel kayınvalidesiyle yan yana

İstenmeyen gelin olduğu iddiası gündemde olan Hadise Mehmet Dinçerler’den evlilik teklifi aldı. İddialara göre Hadise'nin sevgilisinin ailesiyle tanışmadığı konuşuluyordu. Mehmet Dinçerler'in kardeşinin bugün gerçekleşecek düğünü öncesi Hadise ve müstakbel kayınvalidesi ilk kez birlikte görüntülendi.

Gelinin davul zurna eşliğinde evden çıkarıldığı anlarda Hadise de oradaydı. Mehmet Dinçerler bir yanına nişanlısı Hadise'yi bir yanına da annesini almıştı.

Arto geçtiğimiz gün Hadise ile ilgili yorumunda bir bebek sürprizi olabileceğini iddia etmişti.

