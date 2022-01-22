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  4. Hadise'nin istenmeyen gelin olduğu iddia ediliyordu! Müstakbel kayınvalidesiyle yan yana

Hadise'nin istenmeyen gelin olduğu iddia ediliyordu! Müstakbel kayınvalidesiyle yan yana

22.01.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlilik teklifi alan Hadise'nin istenmeyen gelin olduğu iddia ediliyordu. Mehmet Dinçerler’in kız kardeşinin düğünü için hazır bulunan Hadise düğün öncesi evin önünde yapılan eğlencedeydi. Mehmet Dinçerler bir yanında nişanlısı bir yanında annesiyle görüntülendi.

İstenmeyen gelin olduğu iddiası gündemde olan Hadise Mehmet Dinçerler’den evlilik teklifi aldı. İddialara göre Hadise'nin sevgilisinin ailesiyle tanışmadığı konuşuluyordu. Mehmet Dinçerler'in kardeşinin bugün gerçekleşecek düğünü öncesi Hadise ve müstakbel kayınvalidesi ilk kez birlikte görüntülendi.

Gelinin davul zurna eşliğinde evden çıkarıldığı anlarda Hadise de oradaydı. Mehmet Dinçerler bir yanına nişanlısı Hadise'yi bir yanına da annesini almıştı.

Ekran Alıntısı

Arto geçtiğimiz gün Hadise ile ilgili yorumunda bir bebek sürprizi olabileceğini iddia etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise Mehmet Dinçerler
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