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  4. Hadise’nin paylaşımındaki Beyazıt Öztürk detayı!

Hadise’nin paylaşımındaki Beyazıt Öztürk detayı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 09:29 | Son Güncelleme

Şarkıcı Hadise, jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye yarışmasının kulisinden yaptığı paylaşımlardan birinde Beyazıt Öztürk'e de yer verdi. Hadise, Beyazıt'ın surat ifadesine emojili bir gönderme yapmayı da ihmal etmedi.

Hadise’nin paylaşımındaki Beyazıt Öztürk detayı!

O Ses Türkiye programının değişmez jüri üyesi Hadise, diğer jüri üyeleriyle son derece iyi anlaşıyor. Özellikle Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan Hadise, Seda Sayan’la olan samimiyetiyle dikkat çekiyor.

Programın kulisinden çekilmiş kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Hadise dün yine benzer bir paylaşıma imza attı. Seda Sayan’la yanak yanağa vererek çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Hadise, fotoğraftaki Beyazıt Öztürk detayını öne çıkarmayı da ihmal etmedi.

BEYAZIT’A OK ÇIKARDI

Seda Sayan ile fotoğraf çektirdiği sırada onları gören Beyazıt Öztürk’ün verdiği tepkiyi, fotoğrafın üzerine çizdiği bir ok ve gülen surat emojisi ile öne çıkaran Hadise böylelikle esprili yönünü de ortaya koydu.

hadise-instagram

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Anahtar Kelimeler:
Hadise, beyazıt öztürk,

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