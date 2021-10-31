Hadise’nin sahne kıyafeti tartışmaları beraberinde getirdi

Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Bugüne kadar kendisine gelen eleştiriler karşısında net bir duruş sergileyen ve her yapılan haberden sonra cesur tercihlerini savunan Hadise, son konserinde tercih ettiği kıyafetle şaşırttı.

Daha önceleri sahne kıyafetleri olarak seksi kıyafetler tercih eden Hadise, dün akşamki konserinde tulum tarzında kapalı bir elbise giydi. Dinçerler'in ailesi tarafından istenmeyen gelin olduğu iddia edilen Hadise'nin sahne kıyafetlerini artık kapalı seçmesi tartışma çıkardı. Hadise daha önce müzik klibinin RTÜK tarafından ceza yemesine sosyal medyadan bir yazı ile cevap vermiş ve klibi sosyal medyasından yayınlamıştı.

Sahne kıyafetlerini ise seksi tercih eden Hadise, Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başladıktan ve ailesi ike tanıştıktan sonra değiştiği görüldü.

Kaan Yıldırım ile kıskançlık nedeniyle ayrılan Hadise'nin Mehmet Dinçer ile ilişkisinde ise değişmesi sosyal medyada tartışmaya açıldı.



