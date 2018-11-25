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Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

DİZİ HABERLERİ  | 25.11.2018 09:50 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye yarışmasında yine hafızalara kazınan anlar yaşandı. Hadise yarışmacı Safi Ocak'a yaptığı teklif ise stüdyoda herkesin ağzını açık bıraktı.

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

O Ses Türkiye sahnesine çıkan Safi Ocak'ın performansından çok etkilenen Hadise, jüri üyeleri arasındaki vaat yarışında çıtayı daha da yükselterek herkesin ağzını açık bıraktı.

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O Ses Türkiye sahnesinde performansını sergileyen Safi Ocak, Artık Kısa Cümleler Kuruyorum şarkısıyla seyircinin karşısına çıktı. Sesiyle büyük beğeni toplayan Safi Ocak, Hadise'den öyle bir teklif aldı ki...

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Hadise, başarılı yarışmacıya 'Stüdyo paranı ve şarkını ben karşılıyorum. Çıkaracağın single için senin yanındayım. Destekliyorum seni' dedi.

Hadise'nin bu teklifi seyirciden alkış alırken, yarışmacı isim de yoluna Hadise ile devam etme kararı aldı.

Hadise'nin teklifinden sonra ise diğer jüri üyeleri ne teklifte bulunacağını bilemedi.

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