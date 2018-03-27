Hadise paralarını nerede değerlendiriyor?

Üstüne hiç mal varlığı olmadığı ortaya çıkan Hadise’nin konser, TV ve reklam anlaşmalarından elde ettiği serveti Belçika ve ABD’de değerlendirdiği tahmin ediliyor.

REKLAM KAZANCI 11 MİLYON TL

Bodrum'da işlettiği mekanın, mülk sahipleriyle davası sürecinde üzerine mal varlığı olmadığı ortaya çıkan Hadise’nin yatırımını nereye yaptığı merak konusu oldu.

HT Magazin'in haberine göre, Türkiye’nin Eurovision temsilcisi olduğunun açıklandığı 2008’den beri popülerliğin zirvesindeki popçunun tahmini kazancı dudak uçuklatıyor.

10 yıllık zaman diliminde 8 ayrı markayla reklam anlaşması yapan Hadise, basında çıkan haberlere göre en az 11 milyon lira kazandı.

KONSER GELİRİ 4 MİLYON LİRA

‘O Ses Türkiye’ yarışmasında 8 sezon jüri üyeliği yapan popçunun haftalık 85 bin TL aldığı ve bir sezonda yaklaşık 1.7 milyon lira kazandığı öğrenildi.

Hadise asıl işi şarkıcılıkta da en çok kazanan isimlerden. Ayda ortalama 4 konser veren sanatçının ekstra fiyatı 100 bin lira.

AVM etkinliklerine 50 bin lira, Kıbrıs’taki konserlere 150 bin TL’ye katılan şarkıcının yıllık konser kazancı 4 milyon lirayı aşıyor. Ünlü popçunun yıllık ortalama geliri 8 milyon TL’yi buluyor.

PARA BASIYOR!

Bir konserden istediği ortalama ücret: 100 bin TL Jüri üyesi olduğu programdan haftalık kazancı: 85 bin TL Marka yüzü anlaşmalarından yıllık geliri: 1.1 milyon TL

Hadise’nin son iki yılda toplam 118 bin TL vergi ödemişti.