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Hadise plaj pozuyla duyurdu: Sizi seviyorum

26.07.2021 01:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Hadise geçtiğimiz ay çıkardığı Hay Hay şarkısı için hayranlarına teşekkür etti. Yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile Tulum'da tatil yapan Hadise, paylaştığı plaj fotoğrafıyla yeni şarkısının dinleme sayısını "Sizi seviyorum" notuyla paylaştı.

Hadise plaj pozuyla duyurdu: Sizi seviyorum

Kısa bir süre önce oyuncu Kaan Yıldırım ile yollarını ayıran Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler, Meksika'nın gözde tatil beldesi Tulum'a gitti.

Hadise ve Mehmet Dinçerler Tulum'da görüntülendiHadise ve Mehmet Dinçerler Tulum'da görüntülendi

Gözlerden uzakta tatil yapan Hadise, plajda çekilen bir fotoğrafıyla hayranlarına Hay Hay şarkısına gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.

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Hadise paylaşımında "Hay Hay Youtube'da 20 milyon izlenmeyi, Spotify’da 6 milyon dinlenmeyi geçti. Sizi seviyorum" notunu yazdı.

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Hadise
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