Hadise plaj pozuyla duyurdu: Sizi seviyorum

Kısa bir süre önce oyuncu Kaan Yıldırım ile yollarını ayıran Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler, Meksika'nın gözde tatil beldesi Tulum'a gitti.

Gözlerden uzakta tatil yapan Hadise, plajda çekilen bir fotoğrafıyla hayranlarına Hay Hay şarkısına gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.

Hadise paylaşımında "Hay Hay Youtube'da 20 milyon izlenmeyi, Spotify’da 6 milyon dinlenmeyi geçti. Sizi seviyorum" notunu yazdı.

