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Hadise sahnede kendinden geçti! Yorumlar gecikmedi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.05.2024 13:36
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Sahne tarzı ve danslarıyla adından söz ettiren Hadise sahnede kendinden geçti. Çılgınlar gibi dans eden Hadise'yi görenler "Selen Görgüzel sandım" yorumlarında bulundu.

Sahnelerinde iddialı dansları ve cesur kombinleriyle adından söz ettiren Hadise, Diyarbakır sahnesinde halay çekerek sürpriz yaptı. Kırmızı takımıyla izleyici karşısına çıkan ünlü isim, 'Lorke' şarkısıyla keyifli anlar yaşattı.

Diyarbakırlı hayranlarına unutulmaz bir gün yaşatan Hadise sahnede danslarıyla da gündeme geldi.

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Sahnede kendinden geçen Hadise'nin dansları sosyal medyada gündem oldu. Hadise'nin çılgınlar gibi eğlendiği anları görenler şarkıcıyı Selen Görgüzel'e benzetti.

Cesur sahne tarzı ve dansı sosyal medyada tartışma yarattı! Cesur sahne tarzı ve dansı sosyal medyada tartışma yarattı!

Hadise'nin o anları "Selen gibi delirmiş", "Ay Selen sandım" yorumları geldi.


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Hadise
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