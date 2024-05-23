Hadise sahnede kendinden geçti! Yorumlar gecikmedi

Sahnelerinde iddialı dansları ve cesur kombinleriyle adından söz ettiren Hadise, Diyarbakır sahnesinde halay çekerek sürpriz yaptı. Kırmızı takımıyla izleyici karşısına çıkan ünlü isim, 'Lorke' şarkısıyla keyifli anlar yaşattı.
Diyarbakırlı hayranlarına unutulmaz bir gün yaşatan Hadise sahnede danslarıyla da gündeme geldi.
Sahnede kendinden geçen Hadise'nin dansları sosyal medyada gündem oldu. Hadise'nin çılgınlar gibi eğlendiği anları görenler şarkıcıyı Selen Görgüzel'e benzetti.
Hadise'nin o anları "Selen gibi delirmiş", "Ay Selen sandım" yorumları geldi.