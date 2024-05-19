Selen Görgüzel'in cesur sahne tarzı ve dansı sosyal medyada tartışma yarattı! "Hamdi Alkan izledikçe..."

Selen Görgüzel geçtiğimiz ay bıçak altına yatmış ve yüzünü-boynunu gerdirip, göz kapaklarını aldırtmıştı.

Son hali çok konuşulan Görgüzel'in sosyal medya paylaşımları ise sosyal medyada çok konuşuluyor.

Değişimi ve son hali çok konuşulan Selen Görgüzel bu kez farklı bir konuyla gündeme gelmeyi başardı.

"HİÇ YAKIŞMAMIŞ DİYENLER"

Geçen ay yüzünü gerdiren Selen Görgüzel sahnelere döndü. İddialı tarzı ve dansı sosyal medyada tartışma yarattı.

Birçok kişi şarkıcının tarzı ve dansı ile ilgili "fazla iddialı" bulduğu ünlü şarkıcıyı adeta topa tuttu. "Dans ve şarkı bir insana bu kadar mı yakışmaz", "Hamdi Alkan izledikçe şükür namazı kılıyordur", "Elimden kaçan duş başlığı", "Hiç yakışmamış diyenler" gibi yorumlar yaptı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Görgüzel'in dansını ve sahne tarzını beğendiğini belirtti. "Gayet güzel dans etmiş", "İddialı ama güzel" gibi yorumlar yapıldı.





