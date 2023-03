Hadise sel felaketinin ardından isyan etti! 'Yeter artık'

Ülkemizde yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından şimdi de Adıyaman ve Şanlıurfa'yı sel vurdu. Şanlıurfa’da sel felaketi sebebiyle 9 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman’da sel sularına kapılan konteynerdeki 1 kişi yaşamını yitirdi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

İlk günden beri depremzedeler için seferber olan ve yardım çağrıları yapan ünlü şarkıcı Hadise yaşanan felaketler karşısında sessiz kalamadı. 'Yeter artık' diye isyen eden ünlü isim takipçileri ile üzüntüsünü paylaştı.

Hadise, Instagram hesabından şunları yazdı: "Yeter artık diye bağırmak istiyorum! Depremde hayata tutulan insanlarımızı şimdi selde mi kaybedeceğiz? Çadırların sular içinde kaldığını da gördük. Konteyner evlerin sular içinde yüzdüğünü de. Yazık."

DEPREMZELER İÇİN ŞARKI SÖYLEDİ

Şarkıcı Hadise, depremzedeler için hem Türkiye'de hem de Hollanda'da yardım toplamıştı. Belçika'yı da ayağa kaldırmıştı. "People Help the People" şarkısını yeniden yorumlayıp geliri afetzedelere bağışlayacağını açıklamıştı. Hadise, Flaman şarkıcılarla bir araya gelip depremzedeler için People Help the People adlı şarkıyı seslendirmişti.

MUSTAFA SANDAL DA İSYAN ETTİ

Sel felaketinin ardından ünlü şarkıcı Mustafa Sandal da sosyal medya hesabı üzerinden isyan etti.

Ünlü isim ''AFAD iki gündür uyarılar yapıyor şiddetli sağanak yağışla alakalı. Peki, iki şehrin belediye başkanları ve diğer yetkililer neden yeteri kadar önlem alamamış? İnsanlar sel tehlikesine karşı neden çadırlarda kaderine terk edildi?'' sözleri ile tepki gösterdi.