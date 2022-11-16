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Hadise süper minili yırtmaçlı elbisesiyle gündem olmuştu! Elbisesinin fiyatı tartışma yarattı! "Bir karış kumaş var"

16.11.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da sevenleriyle buluşan Hadise o konserde hem elbisesi hem de danslarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Süper mini bir elbise tercih eden Hadise yine gündemde, bu kez o elbisenin fiyatıyla. Ünlü şarkıcıya sosyal medyada, "Bir karış kumaş", "Ne gerek var bir kere kullandığınız şeylere bu parayı vermeye" , "Aynısını annem bir saatte diker" yorumları yapıldı.

Mehmet Dinçerler ile kısa süren evliliğinin ardından sık sık gündeme gelen Hadise, İbrahim Çelikkol'un kiracısıydı. Hadise bu evden çıkmadan önce Yeniköy'de 40 milyon TL'ye yalı dairesi aldı. Hadise iddialar üzerine ise "Yeni evim hayırlı olsun bana" demişti.

Sahnelerde fırtına gibi esen Hadise son olarak siyah süper mini elbisesiyle ve iddialı danslarıyla olay olmuştu.

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Son konserinde mini elbisesiyle resmen şov yapan Hadise, bu kez de sahnede giydiği kıyafetin ücretiyle konuşuldu.

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Kombin fiyatı belli olan Hadise, mini elbisesine tam 44 bin TL verdi. Ünlü şarkıcının çizmesi ise 12 bin TL. Ünlü şarkıcının kıyafeti sosyal medyada tartışma yaratırken, pek çok kişi, "Bir karış kumaş", "Ne gerek var bir kere kullandığınız şeylere bu parayı vermeye" , "Aynısını annem bir saatte diker" şeklinde yorumlarda bulundu.


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Hadise

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