Hadise 'Sürpriz sonlu' notuyla paylaştı! Seda Sayan kayıtsız kalamadı

Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifine 'evet' yanıtı vermiş ve ünlü çift aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanmıştı.

Mehmet Dinçerler'le yaşadığı aşkla sık sık magazin gündeminde yer alan Hadise, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Ünlü şarkıcı Hadise, konserinin kamera arkası görüntülerini bir araya getirerek sosyal medya hesabında paylaştı.



Şarkıcının videosunu izleyenler "Hadise körkütük aşık" dedirtti. Konser videosunun sonuna kendisini izleyen nişanlısı Mehmet Dinçerler'i de eklemeyi ihmal etmeyen Hadise, paylaşımının altına ise "Sürpriz sonlu" notunu düştü.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşıma ilk yorum, Seda Sayan'dan geldi. Seda Sayan, meslektaşı ve yakın arkadaşı Hadise'nin paylaşımına kalp ile nazar boncuğu emojileri ile karşılık verdi.



