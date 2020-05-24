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Hadise, Survivor 2020 Anlat Bakalım için kamera karşısına geçti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2020 20:59 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de Ramazan Bayramı'na özel bir program hazırlayan Acun Ilıcalı, Survivor 2020 Anlat Bakalım oyununa ünlü isimlerin katılacağını duyurmuştu. Yarışmada Yasin Obuz'un eşi olan Hadise, Instagram hesabından Survivor 2020 Anlat Bakalım programı öncesinde bir video yayınladı.

Hadise bu kez de Survivor'a Anlat Bakalım yarışmasıyla katılıyor. Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından heyecanla beklenen Survivor yarışması öncesi, Hadise'den video geldi. Instagram'dan paylaştığı videoda en çok anne ve babasını özlediğini belirten Hadise, Survivor hakkında da bilgi verdi.

Hadise, Survivor 2020 Anlat Bakalım Ramazan Bayramı programıyla TV8 ekranlarında Yasin Obuz ile eş olarak yarışacak.

Kamera karşısına geçen Hadise, güzelliği ile dikkat çekerken, gözlerinin içindeki parıltı da takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. 34 yaşındaki şarkıcı, karantina sürecinde en çok anne ve babasını özlediğini de dile getirmeyi ihmal etmedi.

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