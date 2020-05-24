Hadise, Survivor 2020 Anlat Bakalım için kamera karşısına geçti!

Hadise bu kez de Survivor'a Anlat Bakalım yarışmasıyla katılıyor. Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından heyecanla beklenen Survivor yarışması öncesi, Hadise'den video geldi. Instagram'dan paylaştığı videoda en çok anne ve babasını özlediğini belirten Hadise, Survivor hakkında da bilgi verdi.

Hadise, Survivor 2020 Anlat Bakalım Ramazan Bayramı programıyla TV8 ekranlarında Yasin Obuz ile eş olarak yarışacak.

Kamera karşısına geçen Hadise, güzelliği ile dikkat çekerken, gözlerinin içindeki parıltı da takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. 34 yaşındaki şarkıcı, karantina sürecinde en çok anne ve babasını özlediğini de dile getirmeyi ihmal etmedi.

