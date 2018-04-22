MAGAZİN

Hadise, Türkiye'de ilk villasına servet ödedi

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.04.2018 15:05 | Son Güncelleme

Hadise, 13 yıl sonra Türkiye'deki ilk yatırımını yaptı. Hadise, Bodrum- Yalıkavak'tan 2 milyon Euro'ya (10 milyon TL) villa satın aldı

Hadise, Türkiye'de ilk villasına servet ödedi

13 yıldır Türkiye'de para kazanan Hadise, bugüne kadar olan kazancını doğup büyüdüğü Belçika'ya yaptı. Belçika'da gayrimenkul alan şarkıcı, Türkiye'deki ilk yatırımını Bodrum'a yaptı.

200 BİN TL'LİK DEKORASYON

Yaz aylarını annesi ve 2 kardeşiyle burada geçirecek olan popçu evinin dekorasyonu, havuzu ve bahçe düzenlemesi için 200 bin lirayı gözden çıkardı.

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İstanbul'da evi olmayan ünlü şarkıcı İstinye'de bir sitede kirada oturuyor.

30 KONSER VERECEK

Hadise, Haziran'dan Ağustos sonuna kadar 30 konser verecek. Konser başına 100 bin TL alıp 3 milyon TL kazanacak.

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