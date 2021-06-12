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Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Ünlü sanatçıdan iddiaların ardından manidar paylaşım!

12.06.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlişkileri ile sık sık gündeme gelen Hadise ve Kaan Yıldırım ikilisi hakkında ayrıldıklarına dair iddialar ortaya atılmıştı. Ünlü şarkıcı Hadise'nin geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım söz konusu iddialara cevap niteliğinde oldu. Peki Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı? İşte ayrıntılar...

Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Ünlü sanatçıdan iddiaların ardından manidar paylaşım!

Hadise ve Kaan Yıldırım ikilisi geçtiğimiz yıl ilişkilerine ara vermiş ancak bu aranın ardından birbirlerine tekrar şans tanımışlardı. Uzun süredir birlikte olan ikili konuşulmaya devam ediyor. Yakın zamanlarda ise Hadise ve Kaan Yıldırım çifti hakkında ayrıldıklarına dair dedikodular yayılmıştı. Ünlü sanatçı Hadise geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım ile "Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı?" sorularına cevap verdi.

HADİSE VE KAAN YILDIRIM AYRILDI MI?

Konuşulanlara göre ikilinin arası Reza Zarrab ile Hadise'nin yasak aşk yaşadığı iddiaları nedeniyle tekrar açıldı. Bu olayların ardından Hadise'nin, erkek arkadaşı Kaan ile Instagram'da paylaşım yapmaması dikkatlerden kaçmadı. Bu durum ikilinin ayrıldığı iddialarını gündeme getirdi.

Hadise, sevgilisinin ve kendisinin isimlerinin baş harfini koluna yaptırdığı dövmeyi göstererek verdiği pozu Instagram'dan paylaştı. Bu pozun ardından ünlü sanatçının "ayrılmadık" mesajını verdiği anlaşıldı.

İşte o poz;

Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Ünlü sanatçıdan iddiaların ardından manidar paylaşım!

YALNIZCA KAAN YILDIRIM'I TAKİP EDİYOR

Instagram'da 12,6 milyon takipçisi bulunan Hadise uzun süredir hiç kimseyi takip etmiyordu. Ayrılık iddialarının çıkmasının ardından ünlü şarkıcı Hadise, oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'ı takibe almıştı. Hadise Instagram'da yalnızca Kaan Yıldırım'ı takip ediyor. İkilinin, beraber paylaştıkları fotoğraflar duruyor.

NE OLMUŞTU?

Ebru Gündeş ile eşi Reza Zarrab'ın boşanacağı haberi gündeme bomba gibi düşmüşken Gündeş'in, Zarrab ve yakın arkadaşı tarafından ihanete uğradığı öğrenilmişti. Zarrab'ın, Hadise ile yasak ilişkisi olduğu ifade edilmişti.

Bu iddiaların ardından Hadise, yaptığı açıklamada iftiraya uğradığını söylemişti. Gündeş'in ise bu olaylara sessiz kalması dikkat çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise Kaan Yıldırım
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