Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Ünlü sanatçıdan iddiaların ardından manidar paylaşım!

Hadise ve Kaan Yıldırım ikilisi geçtiğimiz yıl ilişkilerine ara vermiş ancak bu aranın ardından birbirlerine tekrar şans tanımışlardı. Uzun süredir birlikte olan ikili konuşulmaya devam ediyor. Yakın zamanlarda ise Hadise ve Kaan Yıldırım çifti hakkında ayrıldıklarına dair dedikodular yayılmıştı. Ünlü sanatçı Hadise geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım ile "Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı?" sorularına cevap verdi.

HADİSE VE KAAN YILDIRIM AYRILDI MI?

Konuşulanlara göre ikilinin arası Reza Zarrab ile Hadise'nin yasak aşk yaşadığı iddiaları nedeniyle tekrar açıldı. Bu olayların ardından Hadise'nin, erkek arkadaşı Kaan ile Instagram'da paylaşım yapmaması dikkatlerden kaçmadı. Bu durum ikilinin ayrıldığı iddialarını gündeme getirdi.

Hadise, sevgilisinin ve kendisinin isimlerinin baş harfini koluna yaptırdığı dövmeyi göstererek verdiği pozu Instagram'dan paylaştı. Bu pozun ardından ünlü sanatçının "ayrılmadık" mesajını verdiği anlaşıldı.

İşte o poz;

YALNIZCA KAAN YILDIRIM'I TAKİP EDİYOR

Instagram'da 12,6 milyon takipçisi bulunan Hadise uzun süredir hiç kimseyi takip etmiyordu. Ayrılık iddialarının çıkmasının ardından ünlü şarkıcı Hadise, oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'ı takibe almıştı. Hadise Instagram'da yalnızca Kaan Yıldırım'ı takip ediyor. İkilinin, beraber paylaştıkları fotoğraflar duruyor.