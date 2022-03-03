Hadise ve Mehmet Dinçerler otel önünde yakalanınca...

Geçtiğimiz haftalarda iş insanı Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi alan ve 'Evet' yanıtını veren Hadise'nin, hamile olduğu ve bu sebeple düğün tarihini öne çektiği iddia edildi. Konuyla ilgili sessizliğini bozan ünlü şarkıcı, bebek beklediği haberlerini yalanladı.

Ünlü çift geçtiğimiz gün ise bir otel önünde görüntülendi. Milliyet'in haberine göre; Kuruçeşme'de bir anda flaşların patlamasıyla şaşkına dönen Hadise-Mehmet Dinçerler çifti, basın mensuplarının sorularına cevap vermeden, el ele otele giriş yaptı.

Daha fazla görüntü alınmasını istemeyen Dinçerler, bu konuda otel güvenliğini uyararak, gazetecilerin dışarı çıkmasını istedi.

