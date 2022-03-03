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Hadise ve Mehmet Dinçerler otel önünde yakalanınca...

03.03.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti otele girerken yakalanınca neye uğradığını şaşırdı. Evlilik hazırlığı yapan ünlü çift otel güvenliğini görüntü alınmaması için uyardı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler otel önünde yakalanınca...

Geçtiğimiz haftalarda iş insanı Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi alan ve 'Evet' yanıtını veren Hadise'nin, hamile olduğu ve bu sebeple düğün tarihini öne çektiği iddia edildi. Konuyla ilgili sessizliğini bozan ünlü şarkıcı, bebek beklediği haberlerini yalanladı.

Ünlü çift geçtiğimiz gün ise bir otel önünde görüntülendi. Milliyet'in haberine göre; Kuruçeşme'de bir anda flaşların patlamasıyla şaşkına dönen Hadise-Mehmet Dinçerler çifti, basın mensuplarının sorularına cevap vermeden, el ele otele giriş yaptı.

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Daha fazla görüntü alınmasını istemeyen Dinçerler, bu konuda otel güvenliğini uyararak, gazetecilerin dışarı çıkmasını istedi.

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Hadise
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