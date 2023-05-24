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Hadise ve Murda'dan olay poz! Akıllara eski eşi Mehmet Dinçerler geldi

24.05.2023 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Ses Türkiye Rap yarışmasında birlikte jüri üyeliği yapan Hadise ve rapçi Murda arasında aşk dedikoduları sürekli konuşuluyor. Hadise'in son klibinde birlikte rol alan ikilinin samimi halleri ise dikkatlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar, Hadise'ni eski eşi Mehmet Dinçerler'i akıllara getirdi.

Hadise ve Murda'dan olay poz! Akıllara eski eşi Mehmet Dinçerler geldi

Son dönemde gündemden düşmeyen Hadise, yeni şarkıları ve yeni klipleri ile çok konuşuluyor. Son klibinde rapçi Murda ile kamera karşısına geçen Hadise'nin Murda ile verdiği pozlar olay oldu.

AYNI POZ

Geçtiğimiz sene nisan ayında iş insanı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturan ancak 5 ay sonra tek celsede boşanan Hadise eski eşi Dinçerler ile verdiği pozun aynısını Murda ile verdi.

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Murda ile "Sen Dönene Kadar" şarkısının klibi için kamera karşına geçen Hadise, verdikleri pozları da 14,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Bu paylaşıma 'Eski eşiyle aynı pozu vermiş', 'Çok yakışıyorlar', 'Çok samimi pozlar veriyorlar', 'Evlenin artık' gibi yorumlar yapıldı.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler 30 Eylül'de tek celsede boşanmışlardı. Hadise daha sonra çıkardığı 'Feryat' şarkısıyla gündeme gelmişti.

Hadise son olarak ünlü şarkıcı Murda ile birlikte yeni bir şarkı çıkardı. 'Sen Dönene Kadar' adlı şarkı, kısa sürede şarkı listelerinde bir numaraya taşındı.

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Hadise Murda Mehmet Dinçerler ünlü şarkıcı hadise ve mehmet dinçerler

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