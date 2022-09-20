'Hadise ve Reza Zarrab ile tekrar görüşmeye başladı' iddiasına İbrahim Tatlıses'ten jet açıklama

Şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, geçtiğimiz mayıs ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen tören ile evlenmişti. 4 ay önce hayatını birleştiren çift evliliklerine son vermek için mahkemenin yolunu tuttu. Ünlü şarkıcı Hadise'nin Mehmet Dinçerler'e açtığı boşanma davası sonrası çok konuşulanlardan biri de Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi için verdiği 3 milyon TL'lik yüzüğü ve düğün takılarını geri istemesiydi.

Hadise, İstanbul konseri sırasında "Prensesler gibiydim ben baba evinde/Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım" şarkısını söylerken yüzüğü çıkarıp atmasıyla gündem olmuştu.

Boşanma haberleriyle gündemden düşmeyen Hadise hakkında yeni bir iddia atıldı. Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Arto, canlı yayında Hadise'nin Reza Zarrab ile görüşmeye başladı. Arto'nun yorumuna göre, Hadise, ismini temizlemek için Mehmet Dinçerler'le evlendi.

İBRAHİM TATLISES'TEN YALANLAMA

Arto'nun iddiaları üzerine Seren Serengil'i arayan İbrahim Tatlıses, Reza Zarrab'ın Hadise ile görüştüğünü yalanladı. Zarrab'ın Türkiye'de kimseyle görüşmediğini dile getirdi.

