Hadise yine sahne tarzıyla olay oldu! Ceket-gömlek takıma mini şort

Hem sosyal medya paylaşımları hem sahne tarzı hem de özel hayatıyla konuşulan Hadise bu sayede reklam teklifleri de alıyor. Son olarak bir markanın yüzü olması için Hadise'ye 20 milyon TL teklif yapıldı ancak şarkıcı bunu kabul etmedi.

Şu sıralar tüm dikkatini sahnesine veren Hadise, Bodrum Antik Tiyatro'da bilet satış rekorları kırılan, merdivenlerinin bile satıldığı konseri sonrası 5 Ağustos'ta Kuşadas Altın Güvercin Amfi Tiyatro Açıkhava Sahnesi'nde sevenleri ile buluştu.

Hadise, Valentino imzalı kıyafetiyle nefesleri kesti. 6 dansçısıyla sahneden bir an olsun durmayan Hadise kombiniyle de dikkat çekti.

Gömlek, ceket ve kravat kombinini minicik şortla tamamlayan Hadise hayranlarından tam not aldı.

Hadise'yi gören bazı sosyal medya kullanıcıları ise "Altı yetişmemiş gibi", "Şort olmamış ya" yorumlarında bulundu.



