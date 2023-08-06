MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hadise yine sahne tarzıyla olay oldu! Ceket-gömlek takıma mini şort

Hadise yine sahne tarzıyla olay oldu! Ceket-gömlek takıma mini şort

06.08.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise konserinde kombiniyle dikkat çekti. Takım giyen Hadise altına ise minicik şort tercih etti.

Hem sosyal medya paylaşımları hem sahne tarzı hem de özel hayatıyla konuşulan Hadise bu sayede reklam teklifleri de alıyor. Son olarak bir markanın yüzü olması için Hadise'ye 20 milyon TL teklif yapıldı ancak şarkıcı bunu kabul etmedi.

Şu sıralar tüm dikkatini sahnesine veren Hadise, Bodrum Antik Tiyatro'da bilet satış rekorları kırılan, merdivenlerinin bile satıldığı konseri sonrası 5 Ağustos'ta Kuşadas Altın Güvercin Amfi Tiyatro Açıkhava Sahnesi'nde sevenleri ile buluştu.

hadise-rekor-kirdi-6bw3r

Hadise, Valentino imzalı kıyafetiyle nefesleri kesti. 6 dansçısıyla sahneden bir an olsun durmayan Hadise kombiniyle de dikkat çekti.

hadise-rekor-kirdi-BPKHG

Gömlek, ceket ve kravat kombinini minicik şortla tamamlayan Hadise hayranlarından tam not aldı.

hadise-rekor-kirdi-WIXi3

Hadise'yi gören bazı sosyal medya kullanıcıları ise "Altı yetişmemiş gibi", "Şort olmamış ya" yorumlarında bulundu.
hadise-rekor-kirdi-yCUpQ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oğlu ve oğlunun sevgilisiyle poz verdi! "Gelin size benziyor"Oğlu ve oğlunun sevgilisiyle poz verdi! "Gelin size benziyor"
Turne ekibindeki kamyon şoförlerine verdiği ikramiye dudak uçuklattıTurne ekibindeki kamyon şoförlerine verdiği ikramiye dudak uçuklattı
Lüks villasının havuzundan öyle bir poz paylaştı ki... "Yenge yapma..."Lüks villasının havuzundan öyle bir poz paylaştı ki... "Yenge yapma..."
Anahtar Kelimeler:
Hadise sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

20 dakikada hayatını kaybetti! Şişe şişe su içince kabusu yaşadı

20 dakikada hayatını kaybetti! Şişe şişe su içince kabusu yaşadı

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Eski eş ve yeni sevgilisi karşılaştı! Ortalık karıştı

Eski eş ve yeni sevgilisi karşılaştı! Ortalık karıştı

Resmen yol yarıldı! Araç içine böyle düştü

Resmen yol yarıldı! Araç içine böyle düştü

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Günün Videosu

Şoke eden anlar! Sahile vuran dalga, araçları ve insanları sürükledi
Şoke eden anlar! Sahile vuran dalga, araçları ve insanları sürükledi
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.