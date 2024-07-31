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    Hafif lezzet: Cevizli semizotu salatası tarifi! Nefis cevizli semizotu salatası nasıl yapılır?

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    31.07.2024 11:34
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    Mevsimi yaz olan semizotunun sonbahar başına kadar tazesi bulunabiliyor. Hem lezzetli hem de sağlığa çok faydalı olan semizotu ile çeşit çeşit salatalar yapılabiliyor. Özellikle yoğurtlu semizotu salatası oldukça sık tercih edilenlerden. Cevizli semizotu salatası tarifi de tercih edebileceğiniz hafif lezzetlerden.

    Hafif lezzet: Cevizli semizotu salatası tarifi! Nefis cevizli semizotu salatası nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
    Teşekkürler!
    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kisilik 4
    Hazırlık Süresi -
    Pişirme Süresi 9dk
    Kalori/Porsiyon -

    Cevizli semizotu salatasını ister ara öğünlerinizde ister akşam yemeklerinin yanında tercih edebilirsiniz. Oldukça lezzetli olan cevizli semizotu salatası tarifinde aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    MALZEMELER

    • 1 demet semizotu
    • 100 gram tulum peyniri
    • 1 çay bardağı ceviz içi
    • 10 adet çeri domates
    • 4 çorba kaşığı zeytinyağı
    • 1 yemek kaşığı balzamik sirke
    • 1/2 adet limon
    • 1 çay kaşığı tuz

    TARİF

    • Semizotunun yapraklı kısımlarını temizleyip, iyice yıkayın.
    • Elinizle parçalayıp salata tabağına alın.
    • Üzerine ufalanmış tulum peyniri, irice parçalanmış ceviz ve ikiye bölünmüş domates serpiştirin.
    • Zeytinyağı, limon suyu, tuz ve sirkeyi karıştırıp bir sos elde edin.
    • Salatanın üzerine dökerek servis yapın.

    AFİYET OLSUN!
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    Anahtar Kelimeler:
    ceviz semizotu salata tarifi
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