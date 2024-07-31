Hafif lezzet: Cevizli semizotu salatası tarifi! Nefis cevizli semizotu salatası nasıl yapılır?

Mevsimi yaz olan semizotunun sonbahar başına kadar tazesi bulunabiliyor. Hem lezzetli hem de sağlığa çok faydalı olan semizotu ile çeşit çeşit salatalar yapılabiliyor. Özellikle yoğurtlu semizotu salatası oldukça sık tercih edilenlerden. Cevizli semizotu salatası tarifi de tercih edebileceğiniz hafif lezzetlerden.
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