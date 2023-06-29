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Hafsanur Sancaktutan bikinili pozlarıyla nefes kesti! Gözler Kerem Bürsin'i aradı

29.06.2023 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Kerem Bürsin ile başrolünü paylaşacağı yeni dizisi 'Ya Çok Seversen' ile sık sık gündeme gelen Hafsanur Sancaktutan tatil paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Son olarak pembe bikinisiyle poz veren ünlü isim son paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Hafsanur Sancaktutan bikinili pozlarıyla nefes kesti! Gözler Kerem Bürsin'i aradı

Son Yaz, Dünyayla Benim Aramda, Aşk Ağlatır, Darmaduman gibi birçok başarılı projede yer alan ve geniş kitleler tarafından tanınan Hafsanur Sancaktutan her paylaşımıyla olay oluyor. Tatil pozlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü isim bu defe pembe bikinisiyle olay oldu.

Güzelliği ve düzgün fiziğiyle dikkat çeken Hafsanur Sancaktutan'ın bu gönderisine; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Aşığım sana' gibi yorumlar yapıldı.

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Sancaktutan'ın tatil pozlarına rol arkadaşı Kerem Bürsin'in yorumu damga vurmuştu. Bürsin "Biz buralarda çalışalım Hafsa'cım sen oralarda teninin devamlılığını boz" yazmıştı. Sancaktutan'ın yeni paylaşımında gözler yine Kerem Bürsin'i aradı.

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Sancaktutan, 20 Mart 2000 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Çok küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilenen Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla birçok ödül kazandı.

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İlk oyunculuk deneyimini 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle yaşadı. Aşk Ağlatır dizisinde Ada Meryem karakteri ile hafızalara kazındı. Ünlü oyuncu Son Yaz dizisinde Yağmur karakteriyle adından söz ettirmeyi başardı.

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Hafsanur Sancaktutan'ın son projesi Disney Plus ekranlarında yayınlanan Dünyayla Benim Aramda adlı dizisi oldu. Bu projede başrolleri Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy ile paylaştı.

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