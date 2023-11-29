Hafsanur Sancaktutan poz verirken yine şekilden şekile girdi! O anları sosyal medyanın diline düştü

Son Yaz, Dünyayla Benim Aramda, Aşk Ağlatır, Darmaduman ve Ya Çok Seversen gibi birçok başarılı projede yer alan ve performansıyla adını geniş kitlelere duyuran Hafsanur Sancaktutan dün akşam bir galaya katıldı.

Mini etek ve beyaz gömlek kombiniyle geceye katılan ünlü oyuncu kombinini lacivert kabanı ile tamamladı.

Sancaktutan'ın gala tarzı takipçilerinden tam not alırken poz verdiği anlar sosyal medyanın diline düştü.

Hafsanur Sancaktutan'ın kameralar karşısına geçip poz verdiği dakikalarda şekilden şekile girmesi gündem oldu. Ünlü ismin o anlarına 'Yine poz verememiş' gibi yorumlar yapıldı.

Sancaktutan, 20 Mart 2000 yılında İstanbul'da doğdu. Çok küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilenen Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla birçok ödül kazandı.

İlk oyunculuk deneyimini 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle yaşadı. Aşk Ağlatır dizisinde Ada Meryem karakteri ile hafızalara kazındı. Ünlü oyuncu Son Yaz dizisinde Yağmur karakteriyle adından söz ettirdi.

Hafsanur Sancaktutan'ın son projesi Disney Plus ekranlarında yayınlanan Dünyayla Benim Aramda adlı dizisi oldu. Bu projede başrolleri Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy ile paylaştı.







