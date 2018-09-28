Hafta sonu ağzınızı tatlandıracak en güzel tatlı tarifleri

Gözünüzü korkutmadan başlamak istedik. Katı bir diyet yaparken yaş pasta yemeyi reddedebilirsiniz ancak kaçamak muhallebi şartları çok zarlamayan bir tatlıdır. Suçluluk duygusunu en aza indirir ve yedikçe keyif verir. Tarifin detayları için tıklayın.
Şerbeti, kreması ve pofuduk kekiyle gönülleri fetheden bir tatlı. İster kendiniz için isterseniz misafirlerini için güzel bir yemek sonu olacak. Tarifin detayları için tıklayın.
Her şeyden önce bu tarifimizin görüntüsü yeter! Tadına bakmadan bile insanın canını istetiyor, yalan mı sevgili okurlar? Önce göze sonra mideye hitp eden şeftali kurabiyenin tarifi için tıklayın.
Hakkını verelim; en güzel şerbetli tatlılardan biridir kendileri. Isırdıkça bal damlar bal! Dışarıda yemeye alışkın olduğumuz tulumbayı bu sefer evimizde yapıyoruz hem de en güzelini! Tarifin detayları için tıklayın.
Bildiğimiz etimek tatlısına farklı bir boyut getirdik ve lezzetini ikiye katladık. Öyle güzel oldu ki biz bağımlısı olduk. Günah çıkarmak için size de bu tarifi öğretmek istiyoruz. Lütfen tıklar mısınız? :)
Madem diyeti bozduk klasikleri bir kenara bıraklım şu farklı lezzetin bir tadına bakalım... Tatlıyı yaptıktan sonra soğuk olarak servis etmeyi unutmayın. Azıcık sabredik 1 saat donsun :) Detayları için tıklayın.
Peynirli incir tatlısını sadece hafta sonu değil istediğini her gün tüketebilirsiniz. Hem oldukça hafif hem de tatlı krizlerine tek celsede son veriyor. Tarifin detayları için tıklayın.
Listemizdeki en masum tatlı olsa gerek. Porsiyon başı 230 kalori, 3 malzemeli, lezzetli ve aşırı pofuduk! Bu tarife tıklamamak mümkün değil! Hemen şuraya bırakıyoruz...
Ekşi ve tatlı uyumunun ahenkle dans ettiği bir tat... Orman meyveleri kullanarak şöyle güzel bir ziyafet çekmek isteyenler için bırakıyoruz bu tarifi. Çok ekşi sevmiyorsanız dilediğiniz meyveleri de kullanmanız mümkün. Tercih sizin... Tarifin detayları için tıklayın.
Tatlı krizini atlatmak için kısa sürede hazırlanan, nefis sosuyla gönlünüzü çelecek, yaban mersinli bu tarife bayılacaksınız.
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