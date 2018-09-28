Hafta sonu ağzınızı tatlandıracak en güzel tatlı tarifleri

Kaçamak muhallebi

Gözünüzü korkutmadan başlamak istedik. Katı bir diyet yaparken yaş pasta yemeyi reddedebilirsiniz ancak kaçamak muhallebi şartları çok zarlamayan bir tatlıdır. Suçluluk duygusunu en aza indirir ve yedikçe keyif verir. Tarifin detayları için tıklayın.

Kıbrıs tatlısı

Şerbeti, kreması ve pofuduk kekiyle gönülleri fetheden bir tatlı. İster kendiniz için isterseniz misafirlerini için güzel bir yemek sonu olacak. Tarifin detayları için tıklayın.

Şeftali kurabiye

Her şeyden önce bu tarifimizin görüntüsü yeter! Tadına bakmadan bile insanın canını istetiyor, yalan mı sevgili okurlar? Önce göze sonra mideye hitp eden şeftali kurabiyenin tarifi için tıklayın.

Tulumba tatlısı

Hakkını verelim; en güzel şerbetli tatlılardan biridir kendileri. Isırdıkça bal damlar bal! Dışarıda yemeye alışkın olduğumuz tulumbayı bu sefer evimizde yapıyoruz hem de en güzelini! Tarifin detayları için tıklayın.

Hindistan cevizli etimek tatlısı



Bildiğimiz etimek tatlısına farklı bir boyut getirdik ve lezzetini ikiye katladık. Öyle güzel oldu ki biz bağımlısı olduk. Günah çıkarmak için size de bu tarifi öğretmek istiyoruz. Lütfen tıklar mısınız? :)