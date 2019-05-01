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Haftalarca mağarada mahsur kalan futbolcular Netflix'le anlaşma imzaladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.05.2019 11:38 | Son Güncelleme

Netflix, geçen yıl Tayland'da bir mağarada mahsur kalan 12 futbolcu ve takım kaptanlarının kurtarılış öyküsünü mini dizi olarak çekecek.

Haftalarca mağarada mahsur kalan futbolcular Netflix'le anlaşma imzaladı

Wild Boars futbol takımı, Haziran 2018'de mahsur kaldıkları mağaradan iki haftadan uzun bir süre sonra kurtarıldıklarında, tüm dünyada manşetlere taşınmıştı.

Dünyanın farklı yerlerinden gelen 90 uzman dalgıcın başarılı operasyonuyla, ekibin tümü mağaradan kurtarılmıştı.

8 ay sonra, kurtarılma hikayeleri dizi oluyor. Mini dizinin yönetmenliğini Jon M. Chu ve Nattawut Poonpiriya yapacak.

Netflix'ten Erika North, "Dünyanın farklı yerlerinden, farklı hayatlarından insanları birleştiren evrensel temalar ve çok sayıda yerel tema da hikayede yer alacak" dedi ve ekledi:

"Tayland, Netflix için çok önemli bir market ve yerelde ilham kaynağı olan, tüm dünyada ise yankı uyandıran bu hikayeyi hayata geöirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

Yaşları 11 ile 16 arasında değişen takım üyeleri ve 25 yaşındaki kaptanları, yağışlı bir mevsimde Chiang Rai'deki mağaraları keşfe çıktığı sırada sağanak yağıların tünelleri kapatması sonucu, mağaralardan birinde mahsur kalmıştı.

Dünyanın çeşitli yerlerinden uzmanların gönüllü olarak katıldığı 17 günlük çalışma sonrasında kurtarılmışlardı.

Eski Tayland donanması dalgıcı Saman Gunan, bu çalışmalar sırasında Tham Luang'daki hava tankı götürdüğü bir mağaradan dönerken bilincini kaybetmiş ve ardından hayatını kaybetmişti.

Bugüne kadar kurtarılış hikayesini anlatan iki kitap basıldı, Taylandlı İngiliz yönetmen Tom Waller'ın "Mağara" isimli filminin de çekimleri bitti.

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