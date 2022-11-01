Hailey Baldwin akılları baştan aldı! Göğsünü ve cinsel organını bakın nasıl örttü

Geçtiğimiz günlerde eşi justin Bieber'in eski sevgilisi Selena Gomez ile sarmaş dolaş poz veren Hailey Baldwin, bu defa iddialı Cadılar Bayramı kostümüyle dikkatleri üzerine topladı.

Hailey Baldwin'in paylaşımına kısa sürede 2 milyonun üzerinde beğeni geldi.

Ünlü isimler, ABD'li yıldızın cesur stiline övgü dolu yorumlarda bulundu.

Instagram'da 50 milyona yakın takipçisi bulunan Hailey Baldwin, cüretkar paylaşımlarıyla sık sık magazin basınının ilgi odağı oluyor.

2018 yılında şarkıcı Justin Bieber ile dünyaevine giren yıldız, yatakta sürekli yeni pozisyonlar denediklerini anlatmıştı.

Hailey Baldwin'in, Justin Bieber'in eski aşkı Selena Gomez ile verdiği samimi poz magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Henüz 25 yaşında olmasına rağmen en çok kazanan modeller arasında yer alan Hailey Baldwin, şimdilerde eşiyle birlikte Kanada'da yaşıyor.

Aktör Stephen Baldwin'in kızı olan ünlü modelin büyükbabası ise müzisyen Eumir Deodato'dur.



