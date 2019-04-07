MAGAZİN

Hailey Baldwin'in sırrını uzmanlar ortaya çıkardı

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.04.2019 11:14 | Son Güncelleme

Justin Bieber ile evliliği ve son dönemde ise hamile olduğu iddialarıyla gündemde olan Hailey Baldwin'in estetik sırları ortaya çıktı.

Hailey Baldwin'in sırrını uzmanlar ortaya çıkardı

Gösteri dünyasının ünlü isimleriyle çalışan estetik cerrahlar 22 yaşındaki ünlü modelin görüntüsünü inceleyerek defalarca estetik operasyon geçirmiş olduğunu ileri sürdü.

Ünlüler de dahil çok sayıda kişinin fiziksel görüntüsünde düzeltme yapan üç estetik cerrah, 22 yaşındaki model Hailey Baldwin'i mercek altına aldı.

1

Uzmanlar, genç yaşına rağmen Baldwin'in burun operasyonundan dudak dolgusuna, kaş kaldırmadan yüz dolgusuna kadar sayısız işlem yaptırdığını ileri sürdü.

New York'ta çalışan Dr. Darren Smith, Hailey Baldwin'in yanak ve çene kemiğinde müdahale olduğunu ileri sürerek "Çenenin bu kadar dikkat çekici hale gelmesi kilo kaybından da olabilir. Ama çene çevresine liposuction yaparak da bu görüntüyü sağlamak mümkün. Ya da çenenin üzerine enjekte edilen dolgularla da bir kişinin böyle görünmesi sağlanabilir" dedi.

3

Bir başka estetik cerrah Dr. Anthony Youn da "Görünüşe göre dudaklarına da dolgu enjekte ettirip daha kalın hale gelmelerini sağlamış" diye konuştu.

Youn, Hailey Baldwin'in alnına yaptırdığı botoks ile kaşlarının şeklini değiştirmiş olduğunu da ileri sürdü.

2

Yine New York'un tanınan estetik cerrahlarından biri olan Adam Schaffner de "Işık, makyaj gibi unsurlar da farklı görüntüler yaratabilir. Ama görünüşe göre Hailey Baldwin'in burnuna, dudaklarına ve çenesine müdahalede bulunulmuş" diye konuştu.

Genç modelin yüzünde estetik müdahale olduğunu ileri süren tüm doktorların ortak fikri ise her ne yaptırmış olursa olsun Baldwin'in gayet güzel göründüğü ve cildinin de bakımlı olduğu.


Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!
Göbeğine kadar dekolte! Herke ona baktıGöbeğine kadar dekolte! Herke ona baktı
Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! Bu nasıl değişim?Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! Bu nasıl değişim?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hailey baldwin Hailey Baldwin justin bieber Hailey Baldwin estetik

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Komünist Başkan Maçoğlu'na 'borç' yanıtı

Komünist Başkan Maçoğlu'na 'borç' yanıtı

Aile içi dehşet! Evi kan gölüne çevirdi!

Aile içi dehşet! Evi kan gölüne çevirdi!

Paris'te hareketli dakikalar! Patlama anı kameraya yansıdı!

Paris'te hareketli dakikalar! Patlama anı kameraya yansıdı!

Dilmen bombayı patlattı! 'TFF başkanlığına aday olabilir'

Dilmen bombayı patlattı! 'TFF başkanlığına aday olabilir'

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yaş farkı engel tanımadı! 61 yaşındaki Zerrin Özer'in düğün heyecanı

Yaş farkı engel tanımadı! 61 yaşındaki Zerrin Özer'in düğün heyecanı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şevket Çoruh'tan çok konuşulacak seçim tepkisi

Şevket Çoruh'tan çok konuşulacak seçim tepkisi

'Neden Acun'la çalıştın' diyenlere tepki!

'Neden Acun'la çalıştın' diyenlere tepki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emily Ratajkowski dekoltesiyle yine olay oldu

Göbeğine kadar dekolte! Herke ona baktı

Selen Görgüzel'in eski hali olay oldu! Bu nasıl değişim?

Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! Bu nasıl değişim?

İsrail'de Özcan Deniz izdihamı! Aldığı ücret...

Biletleri 300 dolardan satıldı! İsrail'de izdiham

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız nişanlandı! İşte düğün tarihi

Kızı aldı! Düğün tarihi belli oldu

Hande Erçel annesi için kelebek dövmesi yaptırdı

Annesi için bakın ne dövmesi yaptırdı

Kim Kardashian doğacak çocuğuna Ermeni adı koyacak

Kim Kardashian doğacak çocuğuna Ermeni adı koyacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.