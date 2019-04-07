Hailey Baldwin'in sırrını uzmanlar ortaya çıkardı

Gösteri dünyasının ünlü isimleriyle çalışan estetik cerrahlar 22 yaşındaki ünlü modelin görüntüsünü inceleyerek defalarca estetik operasyon geçirmiş olduğunu ileri sürdü.

Ünlüler de dahil çok sayıda kişinin fiziksel görüntüsünde düzeltme yapan üç estetik cerrah, 22 yaşındaki model Hailey Baldwin'i mercek altına aldı.

Uzmanlar, genç yaşına rağmen Baldwin'in burun operasyonundan dudak dolgusuna, kaş kaldırmadan yüz dolgusuna kadar sayısız işlem yaptırdığını ileri sürdü.

New York'ta çalışan Dr. Darren Smith, Hailey Baldwin'in yanak ve çene kemiğinde müdahale olduğunu ileri sürerek "Çenenin bu kadar dikkat çekici hale gelmesi kilo kaybından da olabilir. Ama çene çevresine liposuction yaparak da bu görüntüyü sağlamak mümkün. Ya da çenenin üzerine enjekte edilen dolgularla da bir kişinin böyle görünmesi sağlanabilir" dedi.

Bir başka estetik cerrah Dr. Anthony Youn da "Görünüşe göre dudaklarına da dolgu enjekte ettirip daha kalın hale gelmelerini sağlamış" diye konuştu.

Youn, Hailey Baldwin'in alnına yaptırdığı botoks ile kaşlarının şeklini değiştirmiş olduğunu da ileri sürdü.