Hailey Baldwin soyadını değiştirdi akıllara Şeyma Subaşı geldi

Görüntülerinden giyim tercihlerine kadar birbirlerine kardeş gibi benzeyen biri Türk diğeri Amerikalı iki ünlü aynı ortak paydada birleşti. Sık sık birbirlerine benzetilen iki ünlü isim yine sosyal medyada olay olmayı başardı,

Bir süre sürpriz bir şekilde gençliğin gözdesi Justin Bieber ile evlenen Hailey Baldwin sosyal medyada artık yeni soyadını kullanmaya başladı. Hollywood'un en ünlü ailelerinden birinden gelen Baldwin artık kocasının soyadını kullanıyor.

Şeyma Subaşı da Acun Ilıcalı ile evlendiğinde soyadını değiştirip değiştirmeyeceği merak edilmişti.

Bir süre sadece kendi soyadının sonunda eşinin soyadının da başında yer alan "I" harfini büyüterek sosyal medyada kullanan Subaşı sonunda soyadını tamamen Ilıcalı yapmıştı.

Hailey Baldwin soyadını değiştirince sosyal medya yine iki ünlü ismin benzerliğini konuşmaya başladı.



