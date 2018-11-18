MAGAZİN

Hailey Baldwin soyadını değiştirdi akıllara Şeyma Subaşı geldi

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.11.2018 10:02 | Son Güncelleme

Şeyma Subaşı sık sık dünyaca ünlü model Hailey Baldwin'e benzerliğiyle sosyal medyada gündem oluyor! Baldwin evlendi ve soyadını değiştirdi akıllara yine Şeyma Subaşı geldi.

Hailey Baldwin soyadını değiştirdi akıllara Şeyma Subaşı geldi

Görüntülerinden giyim tercihlerine kadar birbirlerine kardeş gibi benzeyen biri Türk diğeri Amerikalı iki ünlü aynı ortak paydada birleşti. Sık sık birbirlerine benzetilen iki ünlü isim yine sosyal medyada olay olmayı başardı,

hailey-seyma

Bir süre sürpriz bir şekilde gençliğin gözdesi Justin Bieber ile evlenen Hailey Baldwin sosyal medyada artık yeni soyadını kullanmaya başladı. Hollywood'un en ünlü ailelerinden birinden gelen Baldwin artık kocasının soyadını kullanıyor.

Şeyma Subaşı da Acun Ilıcalı ile evlendiğinde soyadını değiştirip değiştirmeyeceği merak edilmişti.

Bir süre sadece kendi soyadının sonunda eşinin soyadının da başında yer alan "I" harfini büyüterek sosyal medyada kullanan Subaşı sonunda soyadını tamamen Ilıcalı yapmıştı.

Hailey Baldwin soyadını değiştirince sosyal medya yine iki ünlü ismin benzerliğini konuşmaya başladı.


Genelevleriyle ünlü sokakta şok yasak!Genelevleriyle ünlü sokakta şok yasak!
Lerzan Mutlu'dan şaşırtan itiraf! Hatice'ye mi gönderme yaptı?Lerzan Mutlu'dan şaşırtan itiraf! Hatice'ye mi gönderme yaptı?
Işın Karaca-İrem Derici polemiğine Esin Övet de dahil olduIşın Karaca-İrem Derici polemiğine Esin Övet de dahil oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hailey baldwin Hailey Baldwin justin bieber Şeyma Subaşı

En Çok Okunan Haberler

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

ABD basınından bomba iddia! Kaşıkçı'nın dini nikahlı eşi ortaya çıktı

ABD basınından bomba iddia! Kaşıkçı'nın dini nikahlı eşi ortaya çıktı

Bir yaşındaki bebeğini döverek öldüren anne: Canım istedi!

Bir yaşındaki bebeğini döverek öldüren anne: Canım istedi!

ÖSO Fırat'ın doğusundaki operasyon için hazır!

ÖSO Fırat'ın doğusundaki operasyon için hazır!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aydan Şener yıllara meydan okuyor!

Aydan Şener yıllara meydan okuyor!

Marcus Piggott ve Mert Alaş'a ödül!

Marcus Piggott ve Mert Alaş'a ödül!

Emily Ratajkowski'den cesur pozlar

Emily Ratajkowski'den cesur pozlar

Hadise'den sonra Ebru Gündeş de köfte dudak oldu

Hadise'den sonra Ebru Gündeş de köfte dudak oldu

Lerzan Mutlu'dan şaşırtan itiraf! Hatice'ye mi gönderme yaptı?

Lerzan Mutlu'dan şaşırtan itiraf! Hatice'ye mi gönderme yaptı?

Işın Karaca-İrem Derici polemiğine Esin Övet de dahil oldu

Işın Karaca-İrem Derici polemiğine Esin Övet de dahil oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.